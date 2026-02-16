Ежедневное употребление пшеничных отрубей в течение 3-х недель снижает плохой холестерин

Ежедневное употребление пшеничных отрубей в течение 3-х недель снижает плохой холестерин


Пища может помочь увеличить количество жира, выводимого из организма.


Если ваш уровень «плохого» холестерина слишком высок, вы подвергаетесь значительному риску сердечных заболеваний или инсульта — двух самых серьезных убийц. Но изменение вашего рациона, включив в него больше пшеничных отрубей, может быть разумным способом снизить уровень холестерина, предполагают некоторые прошлые исследования.

Пшеничные отруби — это внешняя оболочка пшеницы, содержащаяся в сухих завтраках, таких как хлопья с отрубями. В нескольких исследованиях за эти годы было показано, что пища снижает общий уровень холестерина, защищая при этом «хороший» холестерин.

"У людей, которые ежедневно в течение трех недель ели хлопья из пшеничных отрубей, наблюдалось такое снижение общего холестерина. Это включает в себя «плохой» холестерин ЛПНП. Эти жировые отложения, известные как бляшки, уменьшают приток крови к кровеносным сосудам. Инсульт вызывается бляшками в артериях, ведущих к мозгу, в то время как болезнь сердца вызывается снижением кровотока в основных кровеносных сосудах, ведущих к сердцу", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева, комментируя исследование специально для МедикФорум.



В исследовании хомякам давали химические вещества, содержащиеся в диетических пшеничных отрубях, в течение 30 дней, и они испытали аналогичные эффекты. У хомяков наблюдалось снижение уровня холестерина ЛПНП в плазме крови. По словам исследователей, вещество работало, «способствуя выведению фекальных липидов [жиров]», а также «регулируя» определенные ферменты, связанные с образованием холестерина.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

