Ключевые признаки диабета 2-го типа, которые можно обнаружить самостоятельно - эндокринолог

"Это ставит вас на линию огня при таких состояниях, как сердечный приступ и инсульт, потому что высокий уровень сахара может повредить ваши кровеносные сосуды. У людей с Covid вероятность развития диабета в возрасте до года на 40% выше, чем у людей, не инфицированных Covid на момент анализа", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

"Люди, которые ведут малоподвижный образ жизни, страдают ожирением или имеют предыдущую семейную историю, более склонны к диабету".

Недавние исследования показали, что все больше и больше людей, которых вы, возможно, не ожидаете, заболевают диабетом. Одно исследование показало, что люди с Covid подвержены высокому риску заболеть диабетом 2 типа, а другое недавно выявило рост заболеваемости диабетом у людей моложе 40 лет.Диабет 2 типа — это когда уровень сахара в крови слишком высок.Существуют десятки симптомов, которые может вызвать диабет 2 типа, некоторые из них более дикие, чем другие. Есть как минимум 15 симптомов, которые могут проявиться только на пальцах ног, включаяНо, по словам врача, основные симптомы, на которые следует обратить внимание, включаютхотя симптомы проявляются не у всех. Многие пациенты не будут испытывать никаких симптомов на ранних стадиях, или менее специфические симптомы могут быть связаны с другими состояниями.Ранее МедикФорум писал о вреде солью.

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