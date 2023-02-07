Зеленый напиток, который поможет сжечь жир на животе за недели

"Исследование показало, что яблочно-капустный сок может сжечь жир всего за недели", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Животным моделям давали 10 миллилитров одного из этих напитков на килограмм веса тела. После соблюдения этой диеты в течение восьми недель исследовательская группа заметила, что оба сока оказались эффективными в регулировании массы тела и печени, включая висцеральный жир. Но ферментированный вариант показал «более существенный» эффект против ожирения".

Висцеральный жир принадлежит к клубу состояний, которые могут повысить риск сердечных заболеваний, поэтому его искоренение является обязательным. Жир более опасен, чем подкожный жир, который находится прямо под поверхностью кожи. Висцеральный жир скрыт глубоко в животе, рядом с жизненно важными органами, такими как печень и кишечник. К счастью, разумные диетические решения могут помочь сжечь его.Помимо витаминов и питательных веществ, красочные продукты на растительной основе часто содержат мощные соединения для борьбы с болезнями, такие как антиоксиданты.Это означает, что обращение к природным ресурсам — будь то фрукты, овощи или специи — дает различные преимущества для здоровья. Даже упрямый висцеральный жир не застрахован от этих мощных эффектов, а одна рюмка кажется особенно многообещающей.Исследовательская группа намеревалась наблюдать за влиянием этого дуэта фруктов и овощей на ожирение у крыс. В исследовании использовались два напитка: один представлял собой коктейль из чистой капусты и яблок, а другой был с ферментирован пробиотическим штаммом Lactobacillus Plantarum EM, выделенным из кимчи.Ранее МедикФорум писал о пользе яиц.

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