Ваш обед может быть плохим для вашего давления и сердца - исключите эти продукты

"65 процентов охлажденного нарезанного мяса, включая ветчину, курицу и салями, более соленые, чем атлантическая морская вода. Сокращение потребления соли — наиболее экономически эффективная мера для снижения артериального давления".

«Некоторые виды бекона содержат почти в четыре раза больше соли, чем продукты конкурентов, что свидетельствует о том, что бекон с меньшим содержанием соли вполне возможен».

Мускатно-тыквенный суп

Индийский куриный салат

Запеченные яйца со шпинатом.

Один из худших приемов пищи во время обеда — это любой бутерброд, который содержит переработанное мясо. Примеры включают бутерброды с колбасой, беконом или ветчиной, которые содержат соль. Употребление слишком большого количества соли может повысить кровяное давление и увеличить риск развития болезней сердца и системы кровообращения.Снижая кровяное давление, можно уменьшить число людей, страдающих от инсультов и сердечных заболеваний. Более того, то же самое можно сказать и о «инвалидности, изменяющей жизнь», связанной с этими состояниями.Взрослые должны съедать не более 6 г соли в день (2,4 г натрия).Более здоровые альтернативы обеду для снижения артериального давления включают:Ранее МедикФорум писал о полезных продуктах для завтрака.

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