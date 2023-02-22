Ваш обед может быть плохим для вашего давления и сердца - исключите эти продукты

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Ваш обед может быть плохим для вашего давления и сердца - исключите эти продукты


Время обеда приходит каждый день, но то, что вы едите, хорошо или плохо для вашего кровяного давления?


Один из худших приемов пищи во время обеда — это любой бутерброд, который содержит переработанное мясо. Примеры включают бутерброды с колбасой, беконом или ветчиной, которые содержат соль. Употребление слишком большого количества соли может повысить кровяное давление и увеличить риск развития болезней сердца и системы кровообращения.


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"65 процентов охлажденного нарезанного мяса, включая ветчину, курицу и салями, более соленые, чем атлантическая морская вода. Сокращение потребления соли — наиболее экономически эффективная мера для снижения артериального давления".

Снижая кровяное давление, можно уменьшить число людей, страдающих от инсультов и сердечных заболеваний. Более того, то же самое можно сказать и о «инвалидности, изменяющей жизнь», связанной с этими состояниями.

«Некоторые виды бекона содержат почти в четыре раза больше соли, чем продукты конкурентов, что свидетельствует о том, что бекон с меньшим содержанием соли вполне возможен».

Взрослые должны съедать не более 6 г соли в день (2,4 г натрия).

Более здоровые альтернативы обеду для снижения артериального давления включают:
  • Мускатно-тыквенный суп
  • Индийский куриный салат
  • Запеченные яйца со шпинатом.


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