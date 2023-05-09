Невролог Алехина назвала способы как улучшить психического здоровья

«Это помогает нам улучшить ясность ума, а также укрепить связь с теми, с кем вы играете. Выиграете вы или проиграете, это гарантированная игра», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Общение с друзьями и семьей за активной и веселой игрой может быть полезно как для вашего физического, так и для психического здоровья. А обучение навыкам игры в новую игру может повысить вашу уверенность в себе и самооценку. Быть активным, учиться и общаться с другими людьми».

Врач назвал лучший способ улучшить психическое здоровье — играть в пинг-понг.Повседневная жизнь — новости, отношения, работа или большие перемены в жизни — все это может сказаться на нашем психическом благополучии. Вот почему так важно следить за тем, чтобы каждый из нас находил время в течение дня для того, чтобы делать что-то, что улучшает наше настроение.Исследование показывает, что общение с друзьями через спорт и игры, особенно те, которые поощряют дружеские соревнования и сосредоточенность, такие как игра в пинг-понг, могут оказать очень положительное влияние на наше психическое здоровье.Также выяснилось, что 66% людей в возрасте от 18 до 34 лет больше говорят о своем психическом здоровье, чем пять лет назад. Среднестатистический взрослый, который чувствует потребность выпустить пар, испытывает потребность примерно пять раз в месяц.В отличие от тех видов спорта, которые представляют собой скорее одиночное занятие, в пинг-понге есть уникальная радость, создаваемая связью между игроками.Ранее МедикФорум писал о пользе грибов шиитаке.

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