Диетолог Пономарева дала 4 совета по избавлению от опасного жира на животе





Низкоуглеводная диета

«Тело обычно использует углеводы (глюкозу) для получения энергии. Но ограничение углеводов (без глюкозы) означает, что организм вынужден сжигать жир в качестве топлива».

Прерывистый пост

«Поститесь ли вы через день, 5; 2 или 16: 8, принцип один и тот же», — сказала она.

Увеличьте потребление белка

«Известно, что диета с высоким содержанием белка приводит к увеличению уровня гормонов, контролирующих аппетит — ГПП-1, холецистокинина и грелина».

Избегайте обработанных пищевых продуктов

В отличие от подкожного жира, который находится прямо под кожей, висцеральный жир хранится глубоко внутри живота. Определенное количество необходимо для защиты и изоляции жизненно важных органов, однако чрезмерное употребление может подвергнуть вас риску различных осложнений со здоровьем.«Висцеральный жир (жир на животе) — это жир, который находится внутри брюшной полости и окружает ваши органы. При попытке похудеть сложнее избавиться от висцерального жира, чем от подкожного, потому что висцеральный жир связан с метаболическим состоянием, называемым резистентностью к инсулину (ИР).Некоторые исследования показали в три раза большую потерю висцерального жира при очень низкокалорийной кетогенной диете по сравнению с диетой с низким содержанием жира. Кето-диета также снижает ИРПосле 12 часов без еды метаболический переключатель переключается, так как организм должен начать расщеплять жир, чтобы производить кетоны вместо глюкозы для получения энергии. Интервальноеголодание снижает ИР.В одном рандомизированном контролируемом исследовании пожилых мужчин те, кто потреблял 1,3 г белка на кг массы тела, потеряли значительно больше висцерального жира, чем те, кто потреблял 0,8 г белка на кг массы тела.Они часто содержат много жира, сахара, соли и консервантов. Трансжиры особенно связаны с висцеральным жиром.Ранее МедикФорум писал о полезном и вредном мясе.

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