Эндокринолог Гуреева назвала 3 признака, что вы едите слишком много сахара

Сколько сахара полезно для здоровья?

"Мы должны потреблять не более 50 граммов сахара для ежедневного потребления энергии в 2000 калорий. В зависимости от ситуации эту рекомендацию уже можно превысить двумя стаканами апельсинового сока", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.





1. У вас слабый иммунитет

"Сахар вызывает резкий скачок уровня сахара в крови и столь же быстрый спад. Кроме того, регулярное потребление запускает цикл, в ходе которого организм буквально требует сахара для повышения энергии".





3. У вас проблемы с пищеварением

"Если сахара слишком много, кишечная флора может быстрее выйти из равновесия, что не только проявляется в виде неприятных проблем с пищеварением, но и негативно влияет на иммунную систему".

Секретные сахарные бомбы могут привести не только к ожирению, но в долгосрочной перспективе и в худшем случае к диабету и сердечным заболеваниям. Чтобы дело не зашло так далеко, наше тело обычно сообщает заранее подсказками.Продукты с высоким содержанием сахара могут ослабить иммунную систему. Высокое потребление сахара обычно связано с более бедной питательными веществами диетой.чем проще продукты, тем лучше. По возможности отдавайте предпочтение цельным продуктам, таким как цельнозерновые продукты и необработанные фрукты и овощи, вместо готовых продуктов. Так вы снабжаете свой организм необходимыми веществами, в которых он нуждается.2. Вы постоянно устаетеКогда послеобеденный спад снова настигнет вас, плитка шоколада станет вашим спасением, настоящим зарядом энергии. Но кайф длится недолго, вскоре после этого вы снова чувствуете слабость и вялость. А концентрация? Его тоже нет.Вот почему сложнее отказаться от сладкого, если вы употребляете его регулярно. Спираль влечения запрограммирована заранее.Вы часто страдаете от метеоризма, диареи или запора? Если кишечник регулярно выходит из-под контроля, в этом также может быть виновато повышенное потребление сахара.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака щитовидной железы.

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