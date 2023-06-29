Гастроентеролог Алисова: 4 главных совета, которые улучшают здоровье вашего кишечника

«Микробиом кишечника — это экосистема, и важно, чтобы все различные микроорганизмы в ней были сбалансированы. Кишечник так важен для вашего общего самочувствия. Диета является ключом к здоровью кишечника. Часто люди со здоровой и разнообразной кишечной экосистемой — это те, кто каждый день ест разнообразные разноцветные фрукты и овощи», - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Орехи

Зерновые

Бобовые

Цветная капуста

Клубника

Малина.

«Одни из лучших продуктов, которые вы можете есть для поддержания здоровья кишечника, — это ферментированные продукты».

Простой йогурт

Кефир

Кимчи

Мисо

Темпе.

«Повышение уровня активности полезно не только для вашего самочувствия и снижения уровня стресса, но и для вашего кишечника».

Хотя обработанные и сладкие продукты могут быть приятными на вкус, они могут привести к дисбалансу микробиома кишечника, известному как дисбактериоз. Вместо этого попробуйте включить в свой повседневный рацион разнообразные фрукты и овощи.Также важно включать в свой рацион источники нерастворимой клетчатки, которые помогают ускорить прохождение пищи через желудок.Ферментированные продукты могут увеличить количество хороших бактерий в кишечнике, известных как пробиотики.Постоянно высокий уровень стресса может быть причиной нездорового кишечника, а также привести к проблемам с пищеварением, таким как запор или потеря аппетита.Ранее МедикФорум писал о непереносимости глютена.

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