Нутрициолог Строков: вот сколько порций овощей, фруктов и орехов в день продлевают жизнь

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Нутрициолог Строков: вот сколько порций овощей, фруктов и орехов в день продлевают жизнь


Если вы хотите прожить долгую жизнь, вы должны питаться здоровой пищей – говорится снова и снова. Но что это означает? Исследователи теперь изучили конкретные связи с едой. Интересно, что молочные продукты также играют положительную роль. 


Сбалансированное питание считается важным фактором в минимизации риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это важно, потому что они являются наиболее распространенными причинами смерти, опережая рак.

В крупномасштабном исследовании ученые изучили связь между здоровым питанием, преждевременной смертью и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 


Продукты продлевающие жизнь


"Для своего исследования ученые установили собственную шкалу питания, в которую вошли шесть продуктов, которые считаются здоровыми и связаны с долголетием. В частности, это фрукты, овощи, бобовые, рыба, орехи и молочные продукты", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Снизьте риск смертности с помощью этих шести продуктов


В течение периода наблюдения 9,3 года было зарегистрировано 15 707 смертей и 40 764 сердечно-сосудистых (с поражением сердца и кровеносных сосудов) событий. Анализы были скорректированы с учетом факторов, которые могли исказить результат, таких как возраст, пол, индекс массы тела (ИМТ), занятия спортом, курение или диабет. 

Ученые рассказали, как фрукты могут продлить жизнь


Самая здоровая диета по сравнению с наименее здоровой диетой показала:
  • на 30 процентов ниже риск смерти,
  • на 18 процентов ниже вероятность (всех) сердечно-сосудистых заболеваний
  • на 14 процентов ниже риск сердечного приступа и
  • на 19 процентов ниже риск инсульта.
Затем результаты исследования были подтверждены в пяти независимых исследованиях с участием более 95 000 пациентов в 70 странах с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Строков назвал содержание «самой здоровой диета»:
  • 2-3 порции фруктов в день
  • 2-3 порции овощей в день
  • 3-4 порции бобовых в неделю
  • 7 порций орехов в неделю
  • от 2 до 3 порций рыбы в неделю
  • 2 порции молочных продуктов (в основном жирных, но не масло или взбитые сливки) в день.


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