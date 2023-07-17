Нутрициолог Строков: вот сколько порций овощей, фруктов и орехов в день продлевают жизнь

"Для своего исследования ученые установили собственную шкалу питания, в которую вошли шесть продуктов, которые считаются здоровыми и связаны с долголетием. В частности, это фрукты, овощи, бобовые, рыба, орехи и молочные продукты", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Снизьте риск смертности с помощью этих шести продуктов

на 30 процентов ниже риск смерти,

на 18 процентов ниже вероятность (всех) сердечно-сосудистых заболеваний

на 14 процентов ниже риск сердечного приступа и

на 19 процентов ниже риск инсульта.

2-3 порции фруктов в день

2-3 порции овощей в день

3-4 порции бобовых в неделю

7 порций орехов в неделю

от 2 до 3 порций рыбы в неделю

2 порции молочных продуктов (в основном жирных, но не масло или взбитые сливки) в день.

Сбалансированное питание считается важным фактором в минимизации риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это важно, потому что они являются наиболее распространенными причинами смерти, опережая рак.В крупномасштабном исследовании ученые изучили связь между здоровым питанием, преждевременной смертью и сердечно-сосудистыми заболеваниями.В течение периода наблюдения 9,3 года было зарегистрировано 15 707 смертей и 40 764 сердечно-сосудистых (с поражением сердца и кровеносных сосудов) событий. Анализы были скорректированы с учетом факторов, которые могли исказить результат, таких как возраст, пол, индекс массы тела (ИМТ), занятия спортом, курение или диабет.Затем результаты исследования были подтверждены в пяти независимых исследованиях с участием более 95 000 пациентов в 70 странах с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Ранее МедикФорум писал о симптомах опухоли мозга.

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