Нутрициолог Строков: вот сколько порций овощей, фруктов и орехов в день продлевают жизнь
Если вы хотите прожить долгую жизнь, вы должны питаться здоровой пищей – говорится снова и снова. Но что это означает? Исследователи теперь изучили конкретные связи с едой. Интересно, что молочные продукты также играют положительную роль.
Сбалансированное питание считается важным фактором в минимизации риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это важно, потому что они являются наиболее распространенными причинами смерти, опережая рак.
В крупномасштабном исследовании ученые изучили связь между здоровым питанием, преждевременной смертью и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
"Для своего исследования ученые установили собственную шкалу питания, в которую вошли шесть продуктов, которые считаются здоровыми и связаны с долголетием. В частности, это фрукты, овощи, бобовые, рыба, орехи и молочные продукты", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Снизьте риск смертности с помощью этих шести продуктов
В течение периода наблюдения 9,3 года было зарегистрировано 15 707 смертей и 40 764 сердечно-сосудистых (с поражением сердца и кровеносных сосудов) событий. Анализы были скорректированы с учетом факторов, которые могли исказить результат, таких как возраст, пол, индекс массы тела (ИМТ), занятия спортом, курение или диабет.
Самая здоровая диета по сравнению с наименее здоровой диетой показала:
- на 30 процентов ниже риск смерти,
- на 18 процентов ниже вероятность (всех) сердечно-сосудистых заболеваний
- на 14 процентов ниже риск сердечного приступа и
- на 19 процентов ниже риск инсульта.
Строков назвал содержание «самой здоровой диета»:
- 2-3 порции фруктов в день
- 2-3 порции овощей в день
- 3-4 порции бобовых в неделю
- 7 порций орехов в неделю
- от 2 до 3 порций рыбы в неделю
- 2 порции молочных продуктов (в основном жирных, но не масло или взбитые сливки) в день.
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