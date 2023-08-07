Невролог Алехина: удивительный способ снизить риск слабоумия с помощью стула в туалете

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Невролог Алехина: удивительный способ снизить риск слабоумия с помощью стула в туалете


Врач-невролог поделилась лучшим способом снижения риска развития деменции.


Стремясь остановить растущее число случаев деменции, исследователи во всем мире продолжают выявлять факторы риска этого умопомрачительного состояния. К сожалению, последние исследования выявили новый неожиданный фактор, который может влиять на здоровье вашего мозга, — запоры.

Эта проблема затрагивает около 14 процентов населения в любой момент времени, не только означает плохие новости для вашего кишечника.

«Некоторые довольно тревожные исследования показали связь между запорами и повышенным риском слабоумия», - говорит врач-невролог Александра лехина специально для МедикФорум.

Наша анатомия устроена таким образом, что оптимальное положение для открытия кишечника — сидя на корточках — это держит прямую кишку прямо и расслабляет мышцы внизу.

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«Более практичная альтернатива — сесть в туалете, поставив ноги на небольшой табурет, так как при этом ваши колени будут прижаты к груди».

Исследования также показывают, что всего две недели использования стула могут сократить ваше время нахождения в туалете.

Это не единственный способ борьбы с запорами, поскольку одна из причин запоров может заключаться в снижении уровня полезных бактерий в кишечнике. У тех, кто страдал запорами в упомянутом выше исследовании, было меньше бактерий, которые превращают клетчатку из пищи в бутират, химическое вещество, уменьшающее воспаление.

«Бутират помогает поддерживать гематоэнцефалический барьер, который защищает наш мозг от вирусов и других токсинов, которые попадают в нашу кровь. Наличие меньшего количества «хороших» бактерий в нашем кишечнике и больше «плохих» может помочь объяснить связь между запорами и плохим здоровьем мозга».


 Вы можете повысить уровень бутирата, употребляя в пищу продукты с высоким содержанием клетчатки, включая чеснок, лук-порей, лук, зелень одуванчика и топинамбур.


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