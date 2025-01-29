Врач Павлова: два простых способа помогают сохранить ясный ум и предотвратить деменцию

«Встречайтесь с друзьями и родственниками, посещайте концерты и спортивные мероприятия, занимайтесь волонтерством, путешествуйте. Социальная активность укрепляет нейронные связи и делает их устойчивыми к возрастным изменениям. К тому же когда вы находитесь среди людей, в мозге активируются те же области, что отвечают за память и мышление», - объяснила врач эффективность такого способа.

«Каждые дополнительные пять лет в ясном уме и памяти помогают прожить на три года дольше, а траты на лечение при этом снижаются в среднем на 40 процентов», - поделилась медик.

Врач Павлова обратила внимание на два простых способа, которые помогают с возрастом сохранить ясный ум и предотвратить деменцию. Одним из них медик считает социальную активность. Иначе говоря, для профилактики слабоумия необходимо поддерживать общение и быть вовлеченным в жизнь за пределами своего жилья.В своем Telegram-канале Павлова уточнила, что активная социальная жизнь снижает риск развития деменции на 38 процентов, при этом сохранение хороших когнитивных способностей с возрастом продлевают людям жизнь.Другим способом, помогающим сохранить ясный ум и предотвратить деменцию, Зухра Павлова назвала следование здоровым привычкам. В частности, необходимо правильно питаться, следить за своим кровяным давлением, заниматься спортом, достаточно спать, а также не терять интереса к жизни и быть готовым изучать что-то новое.До этого врач-невролог Владимир Мартынов, говоря о способах профилактики деменции, назвал в их числе пешие прогулки и вязание.Ранее МедикФорум писал о том, какие привычки позволяют сохранить остроту ума после 50 лет.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.