Онколог Назлиев рассказал, почему нельзя терпеть, когда хочется в туалет

учащенное, болезненное мочеиспускание малыми порциями, иногда буквально каплями,

боль и резь,

жжение,

мутная моча,

ухудшение общего самочувствия.

Повышение температуры, озноб,

Тошнота, рвота,

Общая слабость,

Тупая ноющая боль в боку или внизу спины опоясывающего характера.

Частое мочеиспускание,

Отеки.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.