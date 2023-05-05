Онколог Назлиев рассказал, почему нельзя терпеть, когда хочется в туалет

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туалет

Онколог-маммолог Данаил Назлиев рассказал, какие последствия для здоровья может вызвать переполненный мочевой пузырь.

Довольно часто бывает так, что у человека возникают естественные потребности, а туалета поблизости нет. Очень многие предпочтут в такой ситуации «потерпеть». 

— Если не опорожнять мочевой пузырь, когда это необходимо, это может привести к инфекциям мочевого пузыря, инфекциям почек и даже к образованию камней в почках. Задержка мочеиспускания также может привести к инфекциям мочевыводящих путей и другим серьезным проблемам со здоровьем, — предупреждает врач в своем телеграм-канале.

Задержка мочеиспускания может вызвать повышение артериального давления, что приводит  к долгосрочным проблемам со здоровьем. Нельзя игнорировать позывы к мочеиспусканию. 

— Если вы застряли в ситуации, когда не можете добраться до туалета, постарайтесь найти безопасное и незаметное место. Если же вы находитесь вне дома, вы всегда можете попытаться найти общественный туалет или ближайший ресторан или кафе, — советует медик.

Важно помнить, что мочевой пузырь является расширяемым органом. В нем есть множество рецепторов, сообщающих мозгу, насколько он наполнен.

При задержке мочи мочеиспускательный канал может приоткрываться, из-за чего бактерий восходящим путем приникают в мочевой пузырь, вызывая цистит, и даже в почки, вызывая пиелонефрит.

Если мочевой пузырь растягивается сильно, длительно и регулярно, то его мышцы могут атрофироваться и вообще потерять способность сокращаться. Впоследствии может возникать недержание мочи.

Симптомы цистита:
  • учащенное, болезненное мочеиспускание малыми порциями, иногда буквально каплями,
  • боль и резь,
  • жжение,
  • мутная моча,
  • ухудшение общего самочувствия.

Симптомы острого пиелонефрита:
  • Повышение температуры, озноб,
  • Тошнота, рвота,
  • Общая слабость,
  • Тупая ноющая боль в боку или внизу спины опоясывающего характера.
  • Частое мочеиспускание,
  • Отеки.

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