Онколог Назлиев рассказал, почему нельзя терпеть, когда хочется в туалет
Онколог-маммолог Данаил Назлиев рассказал, какие последствия для здоровья может вызвать переполненный мочевой пузырь.
Довольно часто бывает так, что у человека возникают естественные потребности, а туалета поблизости нет. Очень многие предпочтут в такой ситуации «потерпеть».
— Если не опорожнять мочевой пузырь, когда это необходимо, это может привести к инфекциям мочевого пузыря, инфекциям почек и даже к образованию камней в почках. Задержка мочеиспускания также может привести к инфекциям мочевыводящих путей и другим серьезным проблемам со здоровьем, — предупреждает врач в своем телеграм-канале.
Задержка мочеиспускания может вызвать повышение артериального давления, что приводит к долгосрочным проблемам со здоровьем. Нельзя игнорировать позывы к мочеиспусканию.
— Если вы застряли в ситуации, когда не можете добраться до туалета, постарайтесь найти безопасное и незаметное место. Если же вы находитесь вне дома, вы всегда можете попытаться найти общественный туалет или ближайший ресторан или кафе, — советует медик.
Важно помнить, что мочевой пузырь является расширяемым органом. В нем есть множество рецепторов, сообщающих мозгу, насколько он наполнен.
При задержке мочи мочеиспускательный канал может приоткрываться, из-за чего бактерий восходящим путем приникают в мочевой пузырь, вызывая цистит, и даже в почки, вызывая пиелонефрит.
Если мочевой пузырь растягивается сильно, длительно и регулярно, то его мышцы могут атрофироваться и вообще потерять способность сокращаться. Впоследствии может возникать недержание мочи.
Симптомы цистита:
- учащенное, болезненное мочеиспускание малыми порциями, иногда буквально каплями,
- боль и резь,
- жжение,
- мутная моча,
- ухудшение общего самочувствия.
Симптомы острого пиелонефрита:
- Повышение температуры, озноб,
- Тошнота, рвота,
- Общая слабость,
- Тупая ноющая боль в боку или внизу спины опоясывающего характера.
- Частое мочеиспускание,
- Отеки.
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