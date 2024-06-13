Врач Васильева назвала гречку самой полезной кашей, которую можно есть каждый день

270 Фото: https://unsplash.com/photos/a-plate-of-food-0-mN0hGzqRQ
каша

Диетолог, терапевт Полина Васильева рассказала, что гречку можно есть каждый, а от овсянки быстрого приготовления лучше отказаться.

— На мой взгляд, самая полезная и самая подходящая для ежедневного употребления крупа — гречневая, — отметила медик.

По ее словам, в гречке много растительного белка и железа. По этим параметрам она может составить конкуренцию мясу, хотя белок из растительных продуктов усваивается организмом хуже. Когда же нужно уменьшить поступление животных жиров с пищей, гречка — просто находка.

В ней также много витаминов группы В, магния, цинка, фосфора, меди и кальция. Гречка не содержит глютен и редко вызывает аллергию. 

Овсянку быстрого приготовления лучше не есть. Из-за чрезмерной обработки такие хлопья теряют клетчатку и все полезные вещества (витамины, минералы). Гречневые хлопья для быстрого приготовления тоже содержат меньше питательных веществ, чем гречка ядрица, так что выбирайте цельные крупы.

Какие каши традиционно считаются особенно полезными:

1. Овсянка. Она богата растворимыми и нерастворимыми волокнами, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы. Содержит белок, железо и магний.

2. Гречка. Является отличным источником растительного белка, клетчатки, железа и магния. Содержит антиоксиданты.

3. Киноа. Семена содержат все необходимые аминокислоты, делая такую кашу полноценным источником белка. Она также богата клетчаткой, железом, магнием и фосфором.

4. Пшено. Пшено содержит много клетчатки, белка, железа и магния. Является хорошим источником антиоксидантов и полезных жирных кислот.

5. Ячмень. Ячмень богат клетчаткой, белком, железом и магнием. Содержит бета-глюкан, который может помочь снизить уровень холестерина в крови.

6. Пророщенная гречка. Проращивание увеличивает содержание ферментов, витаминов и аминокислот. Богата антиоксидантами и фитохимикатами.

Читайте также: Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю.

Еще по теме: Если руки или ноги чешутся в определенное время дня, это может указывать на жировую болезнь печени.

Можно почитать: Онколог Назлиев рассказал, какой стиральный порошок может вызвать рак кожи.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Какая гречка полезнее: зеленая или коричневая?
Врач Разумовская рассказала, можно ли есть гречку каждый день
Что будет с организмом, если есть гречку каждый день?
Теги : гречка, каши
Хирург Панюшкин: жалобы женщины на боли после еды помогли выявить у неё рак кишечника
Боли при ходьбе. Врач Зубова назвала симптомы атеросклероза сосудов ног
Врач Болибок объяснил, можно ли заразиться чем-либо от укусов комаров в России