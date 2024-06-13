Врач Васильева назвала гречку самой полезной кашей, которую можно есть каждый день
Диетолог, терапевт Полина Васильева рассказала, что гречку можно есть каждый, а от овсянки быстрого приготовления лучше отказаться.
— На мой взгляд, самая полезная и самая подходящая для ежедневного употребления крупа — гречневая, — отметила медик.
По ее словам, в гречке много растительного белка и железа. По этим параметрам она может составить конкуренцию мясу, хотя белок из растительных продуктов усваивается организмом хуже. Когда же нужно уменьшить поступление животных жиров с пищей, гречка — просто находка.
В ней также много витаминов группы В, магния, цинка, фосфора, меди и кальция. Гречка не содержит глютен и редко вызывает аллергию.
Овсянку быстрого приготовления лучше не есть. Из-за чрезмерной обработки такие хлопья теряют клетчатку и все полезные вещества (витамины, минералы). Гречневые хлопья для быстрого приготовления тоже содержат меньше питательных веществ, чем гречка ядрица, так что выбирайте цельные крупы.
Какие каши традиционно считаются особенно полезными:
1. Овсянка. Она богата растворимыми и нерастворимыми волокнами, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы. Содержит белок, железо и магний.
2. Гречка. Является отличным источником растительного белка, клетчатки, железа и магния. Содержит антиоксиданты.
3. Киноа. Семена содержат все необходимые аминокислоты, делая такую кашу полноценным источником белка. Она также богата клетчаткой, железом, магнием и фосфором.
4. Пшено. Пшено содержит много клетчатки, белка, железа и магния. Является хорошим источником антиоксидантов и полезных жирных кислот.
5. Ячмень. Ячмень богат клетчаткой, белком, железом и магнием. Содержит бета-глюкан, который может помочь снизить уровень холестерина в крови.
6. Пророщенная гречка. Проращивание увеличивает содержание ферментов, витаминов и аминокислот. Богата антиоксидантами и фитохимикатами.
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