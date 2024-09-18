Врач Кутушов: чтобы сохранить здоровье сердца, ешьте авокадо, льняное масло, жирную рыбу и орехи

Активно двигайтесь каждый день.

Контролируйте уровень «плохого» холестерина в крови.

Сократите потребление фастфуда, рафинированных продуктов, полуфабрикатов.

Следите за уровнем сахара в крови.

Употребляйте продукты, богатые Омега-3:

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.