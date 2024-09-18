Врач Кутушов: чтобы сохранить здоровье сердца, ешьте авокадо, льняное масло, жирную рыбу и орехи
Врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов назвал полезные привычки, которые помогут сохранить сердце здоровым. Об этом о написал в своем блоге.
Медик напомнил, что сердечная мышца каждый день перекачивает более 7000 литров крови, обеспечивая организм кислородом.
Что нужно сделать, чтобы сердце оставалось здоровым как можно дольше?
Активно двигайтесь каждый день.
— Как и любой мышце, сердцу нужны тренировки. При занятиях спортом укрепляются стенки перикарда, желудочки работают слаженно, обеспечивая устойчивый ритм, — отметил Кутушов.
Тогда при стрессе или испуге сердечно-сосудистая система легко выдержит скачки давления, устойчивость к инсулину повышается.
Контролируйте уровень «плохого» холестерина в крови. Делайте анализ каждый год, вносите коррективы в рацион питания. Нормальный уровень общего холестерина в крови взрослого не должен превышать 5,2 ммоль/л.
Сократите потребление фастфуда, рафинированных продуктов, полуфабрикатов.
Следите за уровнем сахара в крови. Высокий уровень глюкозы меняет состав крови, разрушает сосуды и клетки сердца.
— Выявить опасное заболевание на ранней стадии помогают анализы или тест с помощью глюкометра. Контролировать сахар можно с помощью специальной диеты, приема препаратов и активного образа жизни, — отметил врач.
Употребляйте продукты, богатые Омега-3: авокадо, льняное масло, жирную рыбу, орехи. Они снижают уровень холестерина, улучшают функцию сосудистых структур.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Михаил Кутушов
Медицина
врач-токсиколог, профессор
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