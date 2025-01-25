Эндокринолог Павлова: шесть ошибок питьевого режима приводят к разрушению организма
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала об ошибках питьевого режима, которые могут привести к проблемам со здоровьем. Первая из них — полагаться только на чувство жажды.
— С возрастом этот механизм может начать сбоить, а значит человек почувствует нехватку жидкости уже на этапе обезвоживания. Особенно это касается людей старше 50 лет. Лучше держать воду поблизости, чтобы не забывать о ней, или пить по часам, — написала медик в своем блоге.
Вторая ошибка — злоупотребление кофеином, например, кофе и чаем. По словам Павловой, это мочегонные средства, они ускоряют вывод жидкости из организма и могут усугубить обезвоживание. Она не советует пить больше трех чашек кофе или чая в день, при этом после каждой кружки выпивать стакан воды.
Третья ошибка — не пить воду утром. Стакан теплой воды утром — очень полезная привычка. Не стоит думать, что ночью организм не теряет воду. Жидкость выходит с потом и при дыхании.
Мало пить воды во время занятий спортом — четвертая ошибка. Во время повышенной физнагрузки организм нуждается в большем количестве жидкости. Но нельзя пить залпом сразу много, достаточно выпивать 200 мл воды каждые полчаса. Напомним, большое количество жидкости во время занятий физкультурой может негативно сказаться на состоянии сердечно-сосудистой системы.
Пятая вредная привычка — пить много воды перед сном и ночью. Переполненный мочевой пузырь сделает сон беспокойным и вызовет отечность на утро.
Шестая ошибка — игнорировать признаки обезвоживания:
- головная боль
- головокружения,
- пониженное кровяное давление,
- запавшие глаза,
- учащенное дыхание,
- мраморная и холодная кожа,
- галлюцинации.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
Медицина
Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук
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