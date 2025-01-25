Эндокринолог Павлова: шесть ошибок питьевого режима приводят к разрушению организма

головная боль

головокружения,

пониженное кровяное давление,

запавшие глаза,

учащенное дыхание,

мраморная и холодная кожа,

галлюцинации.

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