Терапевт Ильинская указала на советы по похудению, которые могут быть вредными

«сбалансированное в целом питание и регулярная физическая активность являются наиболее важными факторами успешного похудения».

По словам терапевта Тамары Ильинской, заменять высококалорийные соки и газированные напитки водой – отличная идея. Однако потребности каждого организма в жидкости являются индивидуальными и не могут быть обобщенными. Кроме того, употребление большего количества воды, чем необходимо, не влияет на обмен веществ или потерю жира, отметила врач.Как говорит терапевт, основная идея детокс-диет основана на ошибочном предположении, что печень и почки нуждаются в помощи для выведения токсинов. Хотя в действительности органы эффективно избавляют организм от ненужных веществ и не нуждаются в дополнительной помощи в виде специальных диет.Цельные зерна содержат больше клетчатки и микроэлементов по сравнению с другими злаками. В то же время цельнозерновые продукты наделены такой плотностью калорий, что вряд ли сами по себе помогут похудеть. Терапевт Ильинская указала в беседе с «МедикФорум» на то, чтоМедик отметила, что это спорная идея и завтракать нужно, исходя из собственных предпочтений. Некоторые исследования показали, что плотный завтрак не ускоряет метаболизм и не способствует похудению. Кроме того, он может стать источником дополнительных калорий и поспособствовать резким колебаниям уровня сахара в крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие привычки в еде увеличивают вес женщинам после 40 лет.

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