3 продукта для завтрака являются «ключом» к здоровому сердцу – кардиолог
Забота о наших сердцах может означать разницу между жизнью и смертью. На болезни сердца и системы кровообращения приходится четверть смертей в Великобритании. Хотя есть некоторые факторы, не зависящие от нас, которые могут вызвать проблемы с сердцем, известно, что определенные продукты могут снизить риск возникновения проблемы.
Один эксперт подчеркнул важность здорового питания, когда речь идет о контроле здоровья сердца. В беседе с МедикФорум, врач-кардиолог Олег Варфоломеев сказал:
«Каждые три минуты кто-то умирает от болезней сердца и системы кровообращения, а каждые пять минут кто-то попадает в больницу из-за инсульта. Несмотря на то, что эти статистические данные шокируют, они подчеркивают реальную стоимость сердечно-сосудистых заболеваний. Лучший способ снизить риск — придерживаться здоровой, сбалансированной диеты и регулярно заниматься физическими упражнениями».
Употребление в пищу нездоровой, жирной пищи с высоким содержанием холестерина приведет к накоплению большего количества жировых бляшек в ваших артериях, что увеличит риск сердечного приступа
Чтобы компенсировать это, люди должны сократить потребление насыщенных жиров и сосредоточиться на том, чтобы вести активный образ жизни — снижать артериальное давление и поддерживать сердце и кровеносные сосуды в хорошем состоянии.
Женщины на 50 процентов чаще получают неправильный первоначальный диагноз сердечного приступа, чем мужчины. Кардиолог специально рекомендовал женщинам диету, богатую калием, чтобы снизить риск.
Три популярных продукта для завтрака с высоким содержанием калия — это авокадо, йогурты и бананы. Недавние исследования также показали, что женщины получают пользу от диеты, богатой калием.
«Калий помогает сохранить здоровье сердца (значительно больше у женщин, чем у мужчин), помогая питательным веществам перемещаться в клетки. Следовательно, это ключ к здоровью сердца и мышц. Чтобы увеличить потребление калия, женщины должны есть продукты, богатые калием, такие как авокадо, йогурты и бананы», - рекамендовал Варфоломеев.
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