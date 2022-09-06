3 продукта для завтрака являются «ключом» к здоровому сердцу – кардиолог

«Каждые три минуты кто-то умирает от болезней сердца и системы кровообращения, а каждые пять минут кто-то попадает в больницу из-за инсульта. Несмотря на то, что эти статистические данные шокируют, они подчеркивают реальную стоимость сердечно-сосудистых заболеваний. Лучший способ снизить риск — придерживаться здоровой, сбалансированной диеты и регулярно заниматься физическими упражнениями».

«Калий помогает сохранить здоровье сердца (значительно больше у женщин, чем у мужчин), помогая питательным веществам перемещаться в клетки. Следовательно, это ключ к здоровью сердца и мышц. Чтобы увеличить потребление калия, женщины должны есть продукты, богатые калием, такие как авокадо, йогурты и бананы», - рекамендовал Варфоломеев.