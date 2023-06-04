Нутрициолог Строков рекомендует лучшие добавки для приема летом

«Несмотря на то, что у лета есть несколько хороших моментов, повышенная энергия также может привести к выгоранию. К более жаркой погоде может потребоваться некоторое время, чтобы адаптироваться, плюс это также означает сезон аллергии», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Цинк

«Рекомендуемое количество цинка для взрослых мужчин составляет 9,5 мг и 7 мг для женщин.

Витамин C

"Рекомендуемое количество для взрослых в возрасте от 19 до 64 лет составляет 40 мг в день".

Омега 3

«Если вы решите потреблять добавки, чтобы получить суточную норму, рекомендуется, чтобы вы выбрали одну и ту же суточную дозу, обеспечиваемую употреблением одной-двух порций рыбы в неделю — 450 мг на суточную дозу для взрослых».

Когда солнце заменяет серое небо, дни становятся ярче, а температура выше. Долгие солнечные дни могут повысить уровень вашей энергии и облегчить выработку мелатонина, гормона сна, что приводит к меньшему количеству сна.Имея это в виду, эксперт поделился лучшими добавками, которые можно принимать в летние месяцы.К счастью, цинк может помочь облегчить симптомы сенной лихорадки, одновременно улучшая дыхательную функцию и здоровье носовых пазух.Принимайте их по крайней мере за час до или через два часа после еды или вместе с едой, если вы обнаружите, что они вызывают проблемы с желудком, советует врач.Это природный антиоксидант, который помогает поддерживать здоровье кожи и предотвращает повреждение клеток, вызванное повышенным уровнем ультрафиолетового излучения.При этом эксперт предполагает, что витамин С лучше всего усваивается натощак за 30-45 минут до завтрака.Названные «строительными блоками» для клеточных мембран, омега-3 помогают усилить кровоток, укрепить здоровье сердца и укрепить иммунную систему.Эксперт добавил, что вы всегда должны проконсультироваться с врачом, прежде чем добавлять какие-либо из этих добавок в свой режим, особенно если вы принимаете другие лекарства.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака легких.

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