Абдоминопластика: все о пластике живота простыми словами

Ни для кого не секрет, что главными помощниками в борьбе за красивое подтянутое тело являются спорт и здоровое питание. Но они, увы, не всесильны, и некоторые дефекты внешности способна устранить только пластическая хирургия . Например, сделать живот плоским, рельефным и упругим поможет абдоминопластика. Кому показана пластика живота, какого эффекта от нее ждать, и как долго длится реабилитация — вся информация в нашей статье.

Что такое абдоминопластика

Абдоминопластика — это оперативное вмешательство, в ходе которого иссекаются избытки жировых отложений и кожи, благодаря чему восстанавливаются эстетические пропорции живота.

Со временем эта часть тела теряет свою «боевую форму» по разным причинам. Женщины решаются привести ее в порядок чаще всего после беременности и родов, вследствие которых утрачивается прежний тургор кожи, она провисает, появляются неэстетичные растяжки.

Прибегают к абдоминопластике и мужчины, ведь она позволяет получить заветный пресс мечты с четко очерченными кубиками. Резкая потеря веса и зрелый возраст — еще одна из причин, по которой многие люди обращаются к хирургам. Ведь в этих случаях вернуть былую упругость кожи и укрепить мышцы с помощью диет и спорта уже невозможно.

Причины у каждого свои, но необходимо помнить, что пластика живота проводится по определенным показаниям, имеет ряд строгих противопоказаний, а восстановительный период длится достаточно долго.

Прежде чем лечь под нож хирурга, трезво и объективно оцените ситуацию: возможно, получить животик мечты реально менее радикальными способами.

Виды абдоминопластики

Сегодня эстетическая медицина предлагает несколько разновидностей абдоминопластики. Оптимальный вариант подбирает врач на консультации.

Миниабдоминопластика— в ходе этого щадящего оперативного вмешательства подтягивают нижний отдел живота, пупок при этом не перемещается.

Операция длится 1,5—2,5 часа, реабилитация проходит быстро, шов менее заметен. Хорошо сочетается с подтяжкой/ увеличением груди и липосакцией боков, бедер, спины.

Классическая абдоминопластика отличается более высокой травматичностью и длительным восстановительным периодом, длится 4—5 часов. Это самое серьезное вмешательство, при котором удаляют излишки кожи, жировой ткани, перемещают пупок.

Показана при сильном птозе и наличии грыж, а также при диастазе прямых мышц. При необходимости совмещают с липосакцией. Включает в себя:

вертикальный вид — врач делает дополнительный вертикальный разрез по срединной линии живота. Подходит пациентам, имеющим вертикальный рубец после предыдущих операций, при явном ожирении, сильном диастазе, множественных стриях;

— врач делает дополнительный вертикальный разрез по срединной линии живота. Подходит пациентам, имеющим вертикальный рубец после предыдущих операций, при явном ожирении, сильном диастазе, множественных стриях; боковой вид — разрезы делаются по боковым линиям, это помогает лучше сформировать талию. Благодаря меньшему натяжению тканей и более быстрому рубцеванию этот тип абдоминопластики имеет меньше осложнений, чем классический вариант.

Эндоскопическая абдоминопластика осуществляется при помощи эндоскопа, длится 1,5—2 часа. Через небольшие надрезы под кожу вводится трубка с камерой, все производимые манипуляции отслеживаются на экране.

При таком методе коррекции ткани травмируются минимально, реабилитационный период сокращается. Решает такую проблему, как потеря тонуса и ослабление мышц, удаление грыж. Такая пластика живота актуальна для пациентов не старше 40 лет, имеющим умеренные жировые отложения.

Умбиликопластика подходит тем, кто хочет устранить дефекты пупка. Проводится под местным наркозом в течение 20—60 минут (при удалении грыжи длительность составляет 1—1,5 часа), рубцы будут незаметны.

Показана при механических травмах и развитии воспалений, неправильно завязанном пупке при рождении (это приводит к его неправильному положению), асимметрии, послеродовых изменениях, возрастном птозе, после неудачной абдоминопластики.

Кому действительно нужна пластика живота? Показания и противопоказания к проведению адбоминопластики

Если вы набрали несколько лишних килограммов и животик стал слегка заметен, — это еще не повод бежать к хирургу. В этом случае здоровое питание и регулярная физическая нагрузка вам в помощь. Для проведения операции требуются медицинские показания:

значительное расхождение прямых мышц (диастаз)

выраженные стрии (растяжки)

сильное обвисание, дряблость кожи

ослабленные брюшные мышцы

пупочная грыжа

неэстетичные складки вследствие избытка кожи

избыток жировых отложений

т.н. кожно-жировой фартук внизу живота

заметные послеоперационные рубцы

Абсолютными противопоказаниями являются:

онкология

СПИД

ВИЧ

гепатит

сахарный диабет

заболевания сердечно-сосудистой системы

острые и хронические заболевания

гемофилия

болезни щитовидной железы

гипертония

психические расстройства

беременность

варикозное расширение вен нижних конечностей

ожирение II, III, IVстепеней

Относительные противопоказания:

дерматиты

псориаз

грибок кожных покровов

гнойные поражения кожи

прием лекарств, влияющих на свертываемость крови

Также есть временные ограничения, к которым относятся ОРВИ, грипп, менструация (необходимо подождать 3—5 дней до и после).

Предупрежден значит вооружен: возможные осложнения после пластики живота

Любая пластическая операция, и пластика живота, в том числе, сопряжена с определенными рисками для здоровья. Чаще случаются местные осложнения, к ним относятся:

серома — скопление лимфатической жидкости между мышцами и кожей, в области послеоперационного шва. Выглядит как нагноение. Зачастую возникает при одномоментном проведении липосакции;

— скопление лимфатической жидкости между мышцами и кожей, в области послеоперационного шва. Выглядит как нагноение. Зачастую возникает при одномоментном проведении липосакции; гематома — скопление крови в тканях в результате внутреннего кровотечения;

— скопление крови в тканях в результате внутреннего кровотечения; инфекция может возникнуть из-за несоблюдения стерильности или неправильного ухода за раной после оперативного вмешательства;

может возникнуть из-за несоблюдения стерильности или неправильного ухода за раной после оперативного вмешательства; некроз, или отмирание мягких тканей происходит в случае недостаточного кровоснабжения краев раны;

происходит в случае недостаточного кровоснабжения краев раны; рубцевание — послеоперационный рубец может «поползти», стать более заметным при плохом кровообращении и индивидуальных особенностях организма пациента, низкой квалификации хирурга. В зоне риска также курящие люди;

— послеоперационный рубец может «поползти», стать более заметным при плохом кровообращении и индивидуальных особенностях организма пациента, низкой квалификации хирурга. В зоне риска также курящие люди; потеря чувствительности/онемениепроисходит часто из-за повреждения нервных волокон кожного покрова, носит временный характер и проходит через несколько месяцев.

Общие осложнения случаются реже, но знать их необходимо:

повышение внутрибрюшного давления в случаях, когда помимо кожи и жировой клетчатки затрагивают и мышцы, например, проводят коррекцию диастаза. Возможным последствием абдоминального давления может стать отек легких;

в случаях, когда помимо кожи и жировой клетчатки затрагивают и мышцы, например, проводят коррекцию диастаза. Возможным последствием абдоминального давления может стать отек легких; пневмони я возникает на фоне пониженной двигательной активности пациентов в послеоперационный период, также зачастую она отмечается у людей, страдающих ожирением. Поэтому рекомендуется активно двигаться с первых же дней после оперативного вмешательства, делать дыхательную гимнастику;

я возникает на фоне пониженной двигательной активности пациентов в послеоперационный период, также зачастую она отмечается у людей, страдающих ожирением. Поэтому рекомендуется активно двигаться с первых же дней после оперативного вмешательства, делать дыхательную гимнастику; тромбоэмболия (закупорка кровеносных сосудов)возникает также на фоне гиподинамии и из-за нарушений сердечного ритма. Для профилактики после операции минимум в течение пяти дней нужно носить круглосуточно компрессионные чулки.

Помимо перечисленных возможных последствий пациента может просто не удовлетворить эстетический результат пластики живота. Для формирования максимально аккуратного и малозаметного рубца в реабилитационный период используются специальные мази/гели и пластыри на основе силикона. Немного позже при необходимости можно сделать лазерную шлифовку.

Реабилитация: этапы, особенности и рекомендации

Прежде чем увидеть желаемый результат после абдоминопластики, придется запастись терпением и настроиться на довольно длительное восстановление. Окончательный результат можно будет оценить через 6—8 месяцев.

Первые 2—3 недели будут самыми тяжелыми из-за сильной скованности движений, болей и отеков. Затем состояние начнет постепенно улучшаться. Чем характеризуется первичный реабилитационный период :

сразу по окончании операции пациенту надевают компрессионные чулки и бандаж для фиксации тканей. Затем их могут сменить на боди/корсет или трусы с высокой талией. Ношение такого белья — обязательный этап послеоперационного восстановления. Оно уменьшает вероятность расхождения швов, улучшает микроциркуляцию, равномерно распределяет нагрузку на мышцы спины и брюшного пресса.

После этого человека отвозят в реанимацию. Если все в норме, то на следующий день переводят в общую палату. В стационаре придется провести 4—7 дней: медикам необходимо убедиться в стабилизации состояния, а также своевременно предотвратить возможные осложнения;

строгий постельный режим показан в течение первых суток—двое: лежать и спать нужно только на спине, ноги при этом должны быть слегка согнуты и приподняты. Для этого можно подложить под коленки специальный валик;

будьте морально готовы к тому, что ходить, полностью распрямившись, вы сможете через 2—4 недели, а первое время передвигаться будете только согнувшись «крючком»;

для удаления накопившейся лимфатической жидкости устанавливают дренаж на срок от 3 до 14 дней;

при проблемах с мочеиспусканием в первые сутки ставят катетер;

боль и тянущие ощущения в области шва могут усиливаться даже от кашля и чихания, они купируются анальгетиками.

После того, как вас выписали домой, необходимо продолжать строго выполнять все предписания и рекомендации врача. На протяжении еще 3—5 дней нужно соблюдать постельный режим. Под запретом даже домашние дела — уборка, приготовление пищи и пр.

Швы снимают, как правило, через 8—10 дней, в это же время разрешается аккуратно принимать душ. Шов обрабатывают антисептическими средствами 2 раза в день. Для рассасывания отеков, гематом и ускорения заживления используют местные средства — специальные мази и гели.

Важной составляющей успешной реабилитации после пластики живота является диета, которая помогает организму быстрее восстанавливаться.

К тому же не следует заблуждаться и полагать, что абдоминопластика раз и навсегда избавит вас от ненавистного жира. Если вы не будете придерживаться умеренности в еде, налегая на фастфуд, сладкое и прочие вкусняшки, то очень скоро все результаты операции просто сойдут на нет.

Спорт и здоровое питание должны стать неотъемлемой частью вашей жизни, дабы оперативное вмешательство и послеоперационные «муки» были оправданы, а ваш животик оставался плоским и упругим на протяжении 10—15 лет.

Итак, следует отказаться от:

острых, жареных и маринованных блюд, жирной пищи

употребления алкоголя и курения

в первую неделю нужно ограничить употребление продуктов, вызывающих повышенное газообразование (капуста, виноград, бобовые)

Необходимо включить в рацион:

белок (мясо/рыба, приготовленные на пару, или отварные)

продукты, богатые клетчаткой, для поддержания работы кишечника

яйца

говядину и печень в качестве дополнительного источника железа

томаты

хурму, яблоки и цитрусовые

болгарский перец

сухофрукты

После абдоминопластики придется довольно надолго забыть о спорте, поскольку физическая нагрузка чревата расхождением шва и внутренним кровотечением. А вот умеренная активность показана на раннем этапе восстановления, т.к. она является хорошей профилактикой застоя крови. Расхаживаться рекомендуют уже с первых дней, регулярные прогулки необходимы со 2—3 недели.

Загорать, посещать баню и сауну, купаться в бассейне запрещается в течение 1,5—2 месяцев: высок риск отеков и занесения инфекции. В течение последующих 1,5—2 лет шрам нужно тщательно закрывать от солнца, ведь под действием ультрафиолетовых лучей он может стать более темным и грубым.

И напоследок

Пластика живота — хорошее решение для тех, кому необходимо устранить сильные эстетические дефекты и/или поправить здоровье. Чтобы операция прошла успешно, отнеситесь ответственно к выбору хирурга и клиники, строго соблюдайте все рекомендации врача до и после дня Х.

Будьте морально готовы, что восстановление после абдоминопластики займет определенное время, помните, что у каждого — свои особенности организма. Подружитесь со спортом, употребляйте здоровую еду, пейте достаточно воды, просто любите себя, тогда и отражение в зеркале будет радовать вас не один год.