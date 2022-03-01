Детское заикание: причины, последствия и способы устранения

испуг;

волнение, возникшее внезапно;

разлука с родителями;

детский сад без соответствующей подготовки;

семейные конфликты;

наследственная отягощенность заиканием;

информационная перегрузка;

жесткие требования в речевой деятельности;

другой заикающийся ребенок.

«Когда оно только появляется ребенок зачастую его не замечает, через 1-2 года он начинает понимать, что с ним что-то не так, перестает общаться при незнакомых, замыкается, в школе начинаются проблемы с учебой, так как появляется боязнь устных ответов, а также ребенок с трудом заводит новых друзей, что накладывает отпечаток на его дальнейшую жизнь», — пояснил специалист.

1. Психотерапия с ребенком и его родителями (при напряженной обстановке в семье).

2. Прием препаратов, чаще всего седативных.

3. После улучшения речи — занятия в логопедической группе. При чем групповой фактор здесь имеет важное значение: так ребенок поймет, что не он один столкнулся с этой проблемой, что облегчит его общение с другими людьми.

По словам эксперта, невротическое заикание является наиболее распространенной среди детей проблемой. Как правило, оно появляется в возрасте 4-5 лет и становится следствием острой шоковой или подострой психической травмы.️Особенность такого заикания в том, что оно переменчиво. Это значит, что с родителями и друзьями ребенок может говорить с почти незаметным дефектом речи, но он становится более явным по мере увеличения волнения.К травмирующим факторам относятся:Оставлять такой дефект без внимания врач не рекомендует.Помимо этого, важно учитывать, что заикание часто сопровождается и другими расстройствами: страхами, колебаниями настроения, нарушениями сна, энурезом и многими другими.Лечение таких детей обычно включает в себя три составляющие.