Детское заикание: причины, последствия и способы устранения

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Мальчики читают книгу

Психотерапевт Павел Бутузов рассказал, что становиться причиной заикания у ребенка и как с ним бороться.

По словам эксперта, невротическое заикание является наиболее распространенной среди детей проблемой. Как правило, оно появляется в возрасте 4-5 лет и становится следствием острой шоковой или подострой психической травмы.

️Особенность такого заикания в том, что оно переменчиво. Это значит, что с родителями и друзьями ребенок может говорить с почти незаметным дефектом речи, но он становится более явным по мере увеличения волнения.

К травмирующим факторам относятся:

  • испуг;
  • волнение, возникшее внезапно;
  • разлука с родителями;
  • детский сад без соответствующей подготовки;
  • семейные конфликты;
  • наследственная отягощенность заиканием;
  • информационная перегрузка;
  • жесткие требования в речевой деятельности;
  • другой заикающийся ребенок.

Оставлять такой дефект без внимания врач не рекомендует.

«Когда оно только появляется ребенок зачастую его не замечает, через 1-2 года он начинает понимать, что с ним что-то не так, перестает общаться при незнакомых, замыкается, в школе начинаются проблемы с учебой, так как появляется боязнь устных ответов, а также ребенок с трудом заводит новых друзей, что накладывает отпечаток на его дальнейшую жизнь», — пояснил специалист.

Помимо этого, важно учитывать, что заикание часто сопровождается и другими расстройствами: страхами, колебаниями настроения, нарушениями сна, энурезом и многими другими.

Лечение таких детей обычно включает в себя три составляющие. 

1. Психотерапия с ребенком и его родителями (при напряженной обстановке в семье).
2. Прием препаратов, чаще всего седативных.
3. После улучшения речи — занятия в логопедической группе. При чем групповой фактор здесь имеет важное значение: так ребенок поймет, что не он один столкнулся с этой проблемой, что облегчит его общение с другими людьми.
Павел Бутузов
Павел Бутузов
Здоровье
Врач-психотерапевт, психиатр
Теги : Павел Бутузов, заикание, психические расстройства