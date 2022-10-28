Привычка ковырять в носу доведёт до деменции
Исследование связало привычку ковырять в носу или выдёргивать оттуда волоски с повышенным риском старческого слабоумия. К такому выводу пришли австралийские учёные из Университета Гриффита.
Если вы любите ковырять в носу или выдёргивать оттуда волоски, то есть регулярно наносите микроповреждения слизистой носовых проходов, то вам угрожает повышенный риск столкнуться с болезнью Альцгеймера или другими видами старческого слабоумия. К такому любопытному выводу пришли учёные из Австралии. Оказывается, через эти микротравмы в кровоток могут проникать бактерии хламидийной пневмонии, которые, как было доказано, провоцируют старческое слабоумие с поздним началом. Через нос эти бактерии пробирались в центральную нервную систему лабораторных мышей, используя обонятельные нервы.
Клетки мозга мышей демонстрировали реакцию на эти патогены, которая проявлялась, в том числе, и отложениями бета-амилоидных белков. А когда они слипаются в характерные узелки, то тем самым разрушается связь между нейронами мозга, что и приводит к характерным симптомам болезни Альцгеймера и других видов деменции.
Австралийские исследователи впервые подтвердили, что данные бактерии могут пробраться в мозг человека через микротрещины в носу. Поэтому нам нужно быть особенно осторожными в своих привычках, не вырывать волоски из носа, а пользоваться специальной бритвой и не ковырять эту часть лица. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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Университет Гриффита
Здоровье
государственный исследовательский университет в Юго - Восточном Квинсленде на восточном побережье Австралии. Официально основанная в 1971 году.
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