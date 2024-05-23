«У людей, которым затем диагностировали диабет, эти симптомы встречались в 5,9 раз чаще», - проинформировали научные эксперты.

Головокружение или слабость во время стояния могут говорить о подверженности диабету. Такие симптомы возникают из-за развития полинейропати – патологии, характеризуемой повреждением капилляров, питающих нервы, из-за повышенного содержания сахара в крови. Учеными было проведено исследование, в ходе которого они пришли к выводу, что развитие полинейропатии может произойти за несколько лет до диагностирования диабета, об этом сообщила « Газета.Ru », ссылаясь на публикацию в Daily Mail.Исследователи констатировали, что признаками полинейропатии, предвещающей возникновение диабета 2 типа, могут быть головокружение или слабость во время стояния.Кроме того, признаками полинейропатии, ассоциированной с сахарным диабетом, являются ощущения жжения, покалывания, боли, судорог в конечностях или даже их онеменение.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что эмоциональная нестабильность является одним из признаков артериальной гипертонии

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.