Антиоксиданты не улучшат качества сперматозоидов

Многие мужчины принимают пищевые добавки с антиоксидантами в полной уверенности, что от этого качество их сперматозоидов улучшится. Исследователи из Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development в США доказали, что эти добавки не влияют на мужскую фертильность. Установлено, что добавки с антиоксидантами никак не воздействует и на беременность, а также показатели родов. Подобного рода пищевые добавки активно продаются в магазинах и через интернет именно для лечения мужского бесплодия, и вот теперь исследователи доказали, что подобного воздействия они не оказывают.Результаты исследования опубликованы в журнале Fertility and Sterility . Исследование было двойным слепым, рандомизированным и плацебо-контролируемым, оно полностью соответствовало всем строгим научным критериям. В нем приняла участие 171 пара, в которых мужчины имели не менее одного аномального показателя качества сперматозоидов, включает концентрацию, подвижность, форму и качество ДНК. У женщин все показатели фертильности были в норме.В ходе эксперимента мужчины получали либо плацебо, либо точно такие же на виде пищевые добавки с витаминами С, Е, D, селеном, L-карнитином, цинком, фолиевой кислотой и ликопином не менее трёх месяцев и не более 6 месяцев. В обеих группах мужчин не было обнаружено никаких статистически значимых различий по концентрации, подвижности и качеству ДНК сперматозоидов. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ