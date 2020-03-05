Подсчитано, сколько лет сна теряют родители после рождения ребенка
Рождение первого ребенка в семье - это довольно радикальное событие, которое отражается на всей жизни родителей. Им приходиться полностью перестроить свою жизнь под нового члена семьи. Уход за ребенком требует дополнительного времени, хотя в сутках всего 24 часа.
Ученым из Университета Уорика удалось подсчитать, что ребенок отнимает у родителей около шести лет здорового сна.
"Дети, конечно, является основным источником радости для большинства родителей, но, вероятно, повышенные требования и обязанности, связанные с новой ролью, сильно снижают качество сна. Это проявляется примерно в течение шести лет после рождения первого ребенка", - пояснила доктор Сакари Лемола.
Исследователи наблюдали за 4600 семейными парами в течение семи лет и установили, что в первый год после рождения ребенка матери теряют по одному часу здорового сна ежедневно, а отцы - по 15 минут. Постепенно потери здорового сна у матерей снижаются до 20 минут, а у отцом остаются неизменными.
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