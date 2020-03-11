Ученые рассказали, какие девушки чаще всего сталкиваются с эндометриозом

«Критическое окно, в течение которого развивается заболевание, часто упускается из-за того, что женщины испытывают задержки по постановке диагноза на протяжении нескольких лет. Наши результаты показывают, что на факторы риска можно обратить внимание в раннем возрасте и начать необходимое лечение», - рассказывает ведущий автор, доктор Джули Аареструп из Датского центра клинических исследований и профилактики.

Ученые подвели результаты 66-летнего исследования, которое демонстрирует каковы факторы риска эндометриоза. Теперь обращать на них внимание можно уже в раннем возрасте.В рамках исследования отслеживался процесс взросления 170 тыс. девочек в возрасте от 7 до 13 лет. Оно стало первым, обозначающим связь риска эндометриоза, детского роста и показателя ИМТ.Полученные результаты демонстрируют, что девочки с более высоким ИМТ в детском возрасте имеют более низкий риск развития эндометриоза, чем девочки высокого роста и худощавого телосложения. Скорее всего, это связано с биологическими механизмами, такими как повышенный уровень эстрогена, а не с социально-экономическими проблемами.