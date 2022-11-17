Деменция: потенциальным фактором риска может быть экзема

При развитии деменции происходит деградация памяти, поведения и способности выполнять обычные действия. Она поражает, как правило, пожилых, но не является нормальным состоянием старения. На поздних стадиях полностью разрушает личность человека.С этим заболеванием связан ряд факторов риска, и один из последних выявленных — кожные заболевания, такие как экзема. Экзема – хроническое воспалительное кожное заболевание, сопровождающееся зудом, покраснением и высыпаниями в виде маленьких пузырьков с жидкостью.В исследовании, опубликованном в журнале Американской академии дерматологии, были изучены данные более миллиона участников из базы данных Health Improvement Network.Данные показали более высокий уровень заболеваемости деменцией среди людей с атопической экземой по сравнению с людьми без этого заболевания. Более того, обнаружено, что риск развития болезни Альцгеймера и сосудистой деменции выше у пациентов с тяжелой экземой.Исследование показало, что риск развития деменции обостряется после того, как экзема проявилась, в среднем через пять лет.Ученые выдвинули гипотезу, что воспалительные процессы могут влиять на центральную нервную систему, что может быть связано с деменцией. Во время обострения аллергии экзема вызывает выброс провоспалительных цитокинов, которые, как полагают, играют решающую роль в развитии деменции.По словам ученых, состояние кожи может быть связано с нейро-иммунным ответом, который может нарушать определенные функции мозга и цепи, участвующие в памяти и познании.Надежного способа предотвратить это заболевание не существует, однако можно предпринять некоторые шаги для облегчения и уменьшения тяжести симптомов. Избегайте провоцирующих факторов и следуйте рекомендациям врачей.Причина возникновения атопической экземы неизвестна. Аллергия может играть роль, но только в совокупности с другими факторами. Заболевание имеет связь с наследственностью и окружающей средой.Читайте далее: Несколько ярких признаков, позволяющих определить рак по глазам

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