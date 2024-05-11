Гастроэнтеролог Помойнецкая: при сильном стрессе изжога может быть даже от воды

Хронический воспалительный процесс, который приводит к снижению кислотности

На фоне атрофического гастрита

При наличии Helicobacter pylori

Недостаточность пищеводного сфинктера и грыжа пищеводного отверстия диафрагмы

— отметила медик в своем блоге Первое, что нужно сделать, — обратить внимание на состояние стресса и снижать гипертонус работы ЖКТ, рекомендует медик. Работа с изжогой должна быть комплексной.1. Избегайте пищи, которая может вызывать изжогу. Это острые и жирные продукты, специи, шоколад, кофе, алкоголь и газированные напитки.2. Уменьшите размер порций и ешьте медленно. Переедание и быстрое поедание могут увеличить давление в желудке и способствовать изжоге.3. Не ложитесь сразу после еды, чтобы предотвратить попадание содержимого желудка в пищевод.4. Используйте натуральные средства, такие как свежий имбирь, яблочный уксус или сок алоэ вера.5. Поддерживайте здоровый образ жизни. Избегайте курения, контролируйте вес, упражняйтесь регулярно и старайтесь снизить уровень стресса.

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