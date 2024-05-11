Гастроэнтеролог Помойнецкая: при сильном стрессе изжога может быть даже от воды

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Врач-гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая рассказала, что в некоторых случаях изжога может возникать буквально от всего, даже от воды. Иногда причина скрывается в сильном стрессе.

— При сильном стрессе гипертонус и обратная перистальтика выше нормы, что приводит к забросам содержимого желудка в пищевод, слизистые раздражаются и появляется постоянная изжога, — отметила медик в своем блоге.

Другие причины «тотальной» изжоги:
  • Хронический воспалительный процесс, который приводит к снижению кислотности
  • На фоне атрофического гастрита 
  • При наличии Helicobacter pylori 
  • Недостаточность пищеводного сфинктера и грыжа пищеводного отверстия диафрагмы

Первое, что нужно сделать, — обратить внимание на состояние стресса и снижать гипертонус работы ЖКТ, рекомендует медик. Работа с изжогой должна быть комплексной.

Общие советы при изжоге:

1. Избегайте пищи, которая может вызывать изжогу. Это острые и жирные продукты, специи, шоколад, кофе, алкоголь и газированные напитки.

2. Уменьшите размер порций и ешьте медленно. Переедание и быстрое поедание могут увеличить давление в желудке и способствовать изжоге.

3. Не ложитесь сразу после еды, чтобы предотвратить попадание содержимого желудка в пищевод.

4. Используйте натуральные средства, такие как свежий имбирь, яблочный уксус или сок алоэ вера.

5. Поддерживайте здоровый образ жизни. Избегайте курения, контролируйте вес, упражняйтесь регулярно и старайтесь снизить уровень стресса. 

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ольга Помойнецкая
Ольга Помойнецкая
Медицина
врач-гастроэнетеролог
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Теги : изжога, стресс