Гастроэнтеролог Помойнецкая: при сильном стрессе изжога может быть даже от воды
Врач-гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая рассказала, что в некоторых случаях изжога может возникать буквально от всего, даже от воды. Иногда причина скрывается в сильном стрессе.
— При сильном стрессе гипертонус и обратная перистальтика выше нормы, что приводит к забросам содержимого желудка в пищевод, слизистые раздражаются и появляется постоянная изжога, — отметила медик в своем блоге.
Другие причины «тотальной» изжоги:
- Хронический воспалительный процесс, который приводит к снижению кислотности
- На фоне атрофического гастрита
- При наличии Helicobacter pylori
- Недостаточность пищеводного сфинктера и грыжа пищеводного отверстия диафрагмы
Первое, что нужно сделать, — обратить внимание на состояние стресса и снижать гипертонус работы ЖКТ, рекомендует медик. Работа с изжогой должна быть комплексной.
Общие советы при изжоге:
1. Избегайте пищи, которая может вызывать изжогу. Это острые и жирные продукты, специи, шоколад, кофе, алкоголь и газированные напитки.
2. Уменьшите размер порций и ешьте медленно. Переедание и быстрое поедание могут увеличить давление в желудке и способствовать изжоге.
3. Не ложитесь сразу после еды, чтобы предотвратить попадание содержимого желудка в пищевод.
4. Используйте натуральные средства, такие как свежий имбирь, яблочный уксус или сок алоэ вера.
5. Поддерживайте здоровый образ жизни. Избегайте курения, контролируйте вес, упражняйтесь регулярно и старайтесь снизить уровень стресса.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ольга Помойнецкая
Медицина
врач-гастроэнетеролог
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