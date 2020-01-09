Землеройки распространяют смертельно опасный вирус в Европе
С 1999 года от вируса, который распространяется землеройками, умерли не менее 14 человек. Причем ученые не замечали его в течение десятилетий.
Смертельно опасный вирус, распространяемый животными землеройками, убивает людей в течение десятилетий. При этом наука долгое время его просто не замечала, как установили ученые. Не менее 14 жителей Германии умерли от энцефалита, вызванного вирусом 1 болезни Борна. Впрочем, ученые полагают, что реальное число пострадавших может быть гораздо более высоким, поскольку переносящие коварные микроорганизмы землеройки обнаруживались в Австрии, Швейцарии и Лихтенштейне. Эксперты призывают более тщательно изучить распространение вируса для того, чтобы понять, действительно ли именно эта болезнь отвечает за значительное количество необъяснимых смертей людей.
Энцефалит вызывает отек мозга, жар, головные боли, тошноту, судорожные припадки, слабость конечностей и потерю сознания. Эксперты из немецкого Regensburg University Hospital изучали медицинские записи 56 человек, умерших в 1999-2019 годах. У всех зафиксировали энцефалит, все жили на юге Германии, где находится естественная среда обитания двухцветных землеероек, переносящих вирус. У 8 человек был выявлен вирус 1, что увеличило число подтвержденных смертей до 14. В 6 предыдущих случаях заражения вирус не выявили, но пациенты жили там же, и выздороветь удалось только одному из них. 8 новых пациентов умерли в течение двух месяцев после диагноза энцефалит.
Вирус назван в честь немецкого города Борна, где в 1885 году болезнь вызвала массовый падеж лошадей. Нередко вирус болезни Борна находят в крови людей с тяжелыми психическими болезнями вроде шизофрении или шизоактивного психоза, что может говорить о способности этой болезни разрушительно влиять на мозг. Информацию публикует The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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