Естественная защита от боли

В перечне международной классификации болезней содержится 150 заболеваний опорно-двигательного аппарата. Главным симптомом поражения костей, мышц, суставов, сухожилий, связок является боль. Всемирная организация здравоохранения в 2017 году называет заболевания опорно-двигательного аппарата в четырех из шести регионов ведущей причиной инвалидности, в остальных двух они находились на втором и третьем месте [1]. Боль и ограничение подвижности не позволяют работать, снижают возможности. Причины боли – травмы, воспаление, деформация хрящей суставов и костных структур.Основное лечение боли производится различными группами препаратов: от парацетамола до морфина, а лечение отдельных заболеваний, таких как артрит или люмбаго должно быть комплексным. Современные рекомендации включают нестероидные противовоспалительные лекарственные препараты, глюкокортикостероиды, цитостатики, современные биологические препараты, хирургическое лечение [2–4]. Нестероидные противовоспалительные лекарственные средства являются наиболее часто применяемой группой анальгетиков. Но, к сожалению, низкая безопасность противовоспалительных препаратов подтверждена в клинических исследованиях: аллергии, гастриты, аспириновая астма, сердечно-сосудистый риск – это лишь самые распространенные побочные эффекты [5–8]. Не воздействуя на причину боли, нестероидные противовоспалительные являются временным средством. Применение нестероидных противовоспалительных у пожилых или пациентов с хронической сердечной недостаточностью нужно прерывать как можно раньше, так как препараты сами создают риски неблагоприятного прогноза [9].Опасность при заболеваниях суставов состоит в том, что деформация и истончение хрящей приводит к трению костных поверхностей, неизбежной деформации и костной ткани. Защитные вмешательства осложняются тем, что питательные вещества и микроэлементы с трудом проникают в закрытую среду сустава. Поиск химической формы для наиболее полной доставки питательных веществ в суставы продолжается во всем мире. Нас вдохновляет обзор Gallagher и коллег, сравнивающий различные средства для защиты суставов. В трех из четырех рассмотренных исследований показано, что хондроитин сульфат и глюкозамин позволяют снизить потери хряща, предотвратить структурные изменения костей при остеоартритах коленных суставов [10]. Работа Puigdellivol и коллег демонстрирует, что применение хондропротекторов хондроитина сульфата и глюкозамина в составе добавки к пище способствовало снижению боли по визуальной аналоговой шкале (VAS) у пациентов испанских клиник [11].Естественные формы хондроитин сульфата, глюкозамина и коллагена содержатся в хрящах кальмаров, скатов, акульих плавниках в высоких концентрациях. Нью-Йоркские и бостонские ревматологи Tedeschi и коллеги опубликовали в 2018 году результаты перекрестного анализа данных исследования ESCAPE-RA, свидетельствующие о том, что потребление рыбы более двух раз в неделю ассоциировано с улучшением симптоматики артрита по системе DAS28-CRP [12]. Продукты для длительного приема удобнее всего принимать в пероральной форме, поэтому способ ферментации натуральных ингридиентов имеет большое значение. В обзоре 2015 года Subhan и соавторы отмечают превосходство морского коллагена по сравнению с животным по таким характеристикам, как биосовместимость, антигенность, высокая биоразлагаемость и потенциал роста клеток, а также более высокий уровень инфекционной безопасности [13]. Добавки на основе ферментированных хрящей рыб и моллюсков содержат более простые для усвоения формы хондропротекторов, чем ткани животных. Хондропротекторы могут помочь снизить потери хрящевой ткани, уменьшить потребность в нестероидных противовоспалительных лекарственных препаратах. Добавка предназначена для пациентов, длительно принимающих противовоспалительную терапию, при небогатой коллагеном диете, нагрузках высокой интенсивности.Список источников:1.Musculoskeletal conditions [Электронный ресурс]. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions (дата обращения: 27.01.2020).2.Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. № 1470н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при ревматоидном артрите» [Электронный ресурс]. URL: https://www.rosminzdrav.ru/documents/8415-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-24-dekabrya-2012-g-1470n-ob-utverzhdenii-standarta-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi-pri-revmatoidnom-artrite (дата обращения: 28.01.2020).3.Arthritis | Topic | NICE [Электронный ресурс]. URL: https://www.nice.org.uk/guidance/conditions-and-diseases/musculoskeletal-conditions/arthritis (дата обращения: 28.01.2020).4.Diehl P. идр. Konservative Therapie der Gonarthrose // Orthopade. 2013. Т. 42, № 2. С. 125–139.5.Richette P., Latourte A., Frazier A. Safety and efficacy of paracetamol and NSAIDs in osteoarthritis: Which drug to recommend? // Expert Opinion on Drug Safety. Taylor and Francis Ltd, 2015. Т. 14, № 8. С. 1259–1268.6.Borwnstein J.S. идр. The Tell-tale heart: Population-based surveillance reveals an association of rofecoxib and celecoxib with myocardial infarction // PLoS One. 2007. Т. 2, № 9.7.Rannou F., Pelletier J.P., Martel-Pelletier J. Efficacy and safety of topical NSAIDs in the management of osteoarthritis: Evidence from real-life setting trials and surveys // Semin. Arthritis Rheum. W.B. Saunders, 2016. Т. 45, № 4. С. S18–S21.8.Marsico F., Paolillo S., Filardi P.P. NSAIDs and cardiovascular risk // Journal of Cardiovascular Medicine. Lippincott Williams and Wilkins, 2017. Т. 18. С. e40–e43.9.Bots S.H. идр. Adverse Drug Reactions to Guideline-Recommended Heart Failure Drugs in Women // JACC Hear. Fail. JACC: Heart Failure, 2019. Т. 7, № 3. С. 258–266.10.Gallagher B. идр. Chondroprotection and the prevention of osteoarthritis progression of the knee: A systematic review of treatment agents // American Journal of Sports Medicine. SAGE Publications Inc., 2015. Т. 43, № 3. С. 734–744.11.Puigdellivol J. идр. Effectiveness of a Dietary Supplement Containing Hydrolyzed Collagen, Chondroitin Sulfate, and Glucosamine in Pain Reduction and Functional Capacity in Osteoarthritis Patients // J. Diet. Suppl. Taylor and Francis Ltd, 2019. Т. 16, № 4. С. 379–389.12.Tedeschi S.K. идр. Relationship Between Fish Consumption and Disease Activity in Rheumatoid Arthritis // Arthritis Care Res. John Wiley and Sons Inc., 2018. Т. 70, № 3. С. 327–332.13.Subhan F. идр. Marine Collagen: An Emerging Player in Biomedical applications // Journal of Food Science and Technology. Springer India, 2015. Т. 52, № 8. С. 4703–4707.