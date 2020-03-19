Ученые нашли ген "женского счастья"

Исследователи университета Южной Флориды обнаружили ген, который повышает уровень содержания нейромедиаторов, которые еще называют "гормонами удовольствия". Примечательно, что этот ген есть не только у женщин. Мужчины также обладают этим геном, но он угнетается и теряет свои положительные свойства из-за высокого содержания тестостерона.