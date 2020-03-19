Ученые нашли ген "женского счастья"
Социологи давно выяснили, что женщины чаще чувствуют себя счастливыми, чем мужчины. Также представительницы слабого пола получают больше удовольствия от жизни. Недавно американским ученым удалось найти этому объяснение.
Исследователи университета Южной Флориды обнаружили ген, который повышает уровень содержания нейромедиаторов, которые еще называют "гормонами удовольствия". Примечательно, что этот ген есть не только у женщин. Мужчины также обладают этим геном, но он угнетается и теряет свои положительные свойства из-за высокого содержания тестостерона.
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