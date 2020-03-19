19-03-2020 01:58 - Разработчик теста на коронавирус рассказал, почему в РФ мало людей заразились COVID-1919-03-2020 01:42 - Украинский депутат заболел коронавирусом19-03-2020 01:34 - Алкоголь и коронавирус понятия не совместимые19-03-2020 01:26 - Китайские ученые нашли новое эффективное лекарство против коронавируса19-03-2020 01:11 - ВОЗ оценила готовность России к росту числа заболевших коронавирусом18-03-2020 22:17 - Специалист НИИ гриппа назвал примерный срок окончания эпидемии коронавируса в России18-03-2020 21:10 - С проявлением коронавируса схож сердечный приступ: как их различить?18-03-2020 20:28 - Эпидемию COVID-19 могут победить. Открыто антитело, блокирующее вирус18-03-2020 20:13 - Названа группа крови, наиболее подверженная COVID-1918-03-2020 20:02 - Коронавирусом заражены 1 000 000 человек? Имитационное исследование в Science18-03-2020 19:26 - Первый перенесший коронавирус в России дал рекомендации, как не заболеть18-03-2020 19:24 - Коронавирус может иметь долгосрочные последствия для здоровья - фиброз легких18-03-2020 18:48 - Пожилым людям рекомендовали ограничить контакты с родственниками из-за коронавируса18-03-2020 17:53 - Из-за коронавируса поездка в Европу станет основанием для оплачиваемых двух недель карантина18-03-2020 16:53 - Глава Института Коха пояснил прогноз о двухлетней пандемии коронавируса

Ученые нашли ген "женского счастья"

Женское счастье

Социологи давно выяснили, что женщины чаще чувствуют себя счастливыми, чем мужчины. Также представительницы слабого пола получают больше удовольствия от жизни. Недавно американским ученым удалось найти этому объяснение.

Исследователи университета Южной Флориды обнаружили ген, который повышает уровень содержания нейромедиаторов, которые еще называют "гормонами удовольствия". Примечательно, что этот ген есть не только у женщин. Мужчины также обладают этим геном, но он угнетается и теряет свои положительные свойства из-за высокого содержания тестостерона.

Теги : гены, счастье, женщины
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Коварные продукты, которые вызывают сонливость
Названы продукты, уменьшающие вздутие живота
Ученые нашли ген "женского счастья"