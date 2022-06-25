Сорта лука с сильным вкусом обладают мощными противораковыми свойствами

«Лук-шалот, западный желтый лук и другие острые сорта эффективно помогают бороться с раком толстой кишки», - заявили исследователи.

Учеными Корнельского университета были проанализированы несколько сортов лука: специалисты выяснили, какие из них содержат самые высокие уровни противораковых соединений. Специалисты пришли к заключению, что наиболее сильным противораковым потенциалом обладают сорта лука с острым вкусом и запахом.По их мнению, сорта лука с сильным вкусом обладают мощными антиоксидантными свойствами и антипролиферативным действием на раковые клетки.Кроме того, они отличаются особенно высоким содержанием флавоноидов и фенолов – фитохимических веществ, которые обеспечивают организму более сильную защиту от рака. Флавоноиды и фенолы обладают антибактериальными, противовоспалительными, антиаллергенными, противовирусными свойствами. Данные вещества помогают иммунным клеткам уничтожать свободные радикалы – молекулы, провоцирующие развитие окислительного стресса, с которым ассоциируется клеточное повреждение и развитие рака.Из 10 видов лука, проверенных на способность бороться с раком и предотвращать его, испытания показали, что лук видалия и западный белый лук имеют количественно наименьшее содержание фенолов и флавоноидов.Между тем, лук-шалот содержит в шесть раз больше фенолов, чем лук видалия, а западный желтый лук содержит в 11 раз больше флавоноидов, чем их белые аналоги.Помня об этом, лучше включить в рацион питания больше лука, богатого флавоноидами, чтобы защитить себя от рака, считают эксперты. Причем лучше использовать более острые и горькие сорта лука, они приносят наибольшую пользу здоровью, отличаясь особенно высоким содержанием противораковых флавоноидных соединенийРанее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление мяса в жару может способствовать развитию рака.