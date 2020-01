Нужно ли всем людям после 50 каждый день пить аспирин

На протяжении многих десятков лет ежедневный прием аспирина помогает людям среднего возраста сохранять здоровье сердца. Не менее 40% граждан старше 60 лет в Великобритании принимают ежедневно эти таблетки либо в соответствии с рекомендациями врачей, либо по собственной инициативе. К такому выводу пришли ученые из Университета Оксфорда в 2017 году. Однако официально британские врачи прописывают аспирин на каждый день только тем людям, которые столкнулись с инфарктом и инсультом или находятся в группе особого риска в связи с наличием болезней сердца или операций на сердце. Но в последние годы в научном мире начались жаркие дебаты по поводу того, полезна ли ежедневная низкая доза этого лекарства для каждого человека старше 50 лет. Тем более что исследование показали способность аспирина не только защищать от инфарктов и инсультов, но даже и уменьшать риск определённых опухолей.В США люди в возрасте от 50 до 59 лет, у которых риск развития болезней сердца составляет не менее 10%, уже принимают низкие дозы аспирина в качестве средства профилактики. В прошлом месяце журнал Journal of the American Medical Association опубликовал результаты исследования, которые показали, что пожилые люди, принимающие аспирин три и более раз в неделю в течение длительного периода, реже сталкиваются с опухолями кишечника и груди. Следовательно, прием аспирина кажется вполне оправданным? С этим категорически не согласен профессор клинической фармакологии и терапии в Имперском колледже Лондоне Питер Сивер (Peter Sever). Он подчеркивает, что проведенное в США исследование не было рандомизированным, то есть оно не делило людей на группы и не наблюдало за различиями между теми, кто принимал аспирин, и теми, кто его не принимал. Исследование было наблюдательным, оно оценивало влияние аспирина на группу отобранных граждан, которые сами подписались на программу ранней диагностики рака.Прием аспирина также оценивался по их собственным словам, а данного рода заявления могут быть ненадежными, тем более что аспирин часто включается в состав многих лекарств, продающихся под другими названиями. Другие крупные научные исследования не показывали пользы от приёма аспирина у людей, которые не сталкивались с инфарктом и инсультом. К примеру, никакой пользы от аспирина не получали диабетики, у которых вероятность инфаркта в два раза выше из-за их болезни. Кроме того, у людей с повышенным холестерином риск приема аспирина перевешивает пользу. Напомним, что аспирин является мощным антикоагулянтом, разжижающим кровь, а значит, он существенно увеличивает риск внутренних кровотечений. Об этом пишет The Daily Mail . ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ