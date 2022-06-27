Причиной варикоза и тромбов может стать нехватка двух витаминов

«Низкий уровень витамина К приводит к кальцификации эластина, что снижает качество эластичности и упругости в тканях, включая сосуды. Следствием дефицита этого витамина могут быть двойной подбородок, геморрой и варикозное расширение вен», - сообщается в British Medical Journal.

«Нехватка витамина D связана с риском тромбоза глубоких вен нижних конечностей. Такие тромбы формируются обычно глубоко внутри вен голени, бедра или таза, и могут стать смертельно опасными, если произойдет отрыв и проникновение сгустка в легкие», - констатирует Международный журнал общей медицины (International Journal of General Medicin).