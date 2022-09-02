Кодрицепс, чага, рейши - добавки, которые усиливают ваш иммунный ответ на бактерии и вирусы

«Функциональные грибы являются адаптогенами, что означает, что они помогают привести организм в состояние баланса, регулируя уровень кортизола для повышения устойчивости к стрессу. Это качество гармонии и баланса распространяется на их влияние на иммунную систему. Грибы, такие как рейши и чага, считаются «иммуномодуляторами», а это означает, что они могут как укрепить вялую иммунную систему, так и ослабить чрезмерно функционирующую. Это важно, так как это означает, что они способны уменьшать чрезмерное воспаление, подавляя иммунную систему в этой области, одновременно усиливая иммунный ответ на бактерии, вирусы и раковые клетки», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Как они это делают?