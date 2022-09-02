Кодрицепс, чага, рейши - добавки, которые усиливают ваш иммунный ответ на бактерии и вирусы
Лето подходит к концу и приближаются холода, и сейчас самое время задуматься об укреплении иммунной системы. Наряду со здоровой диетой, регулярными физическими упражнениями и достаточным количеством сна, функциональные грибы могут помочь.
Термин «функциональный гриб» относится к группе грибов, которые, как известно, обладают мощными терапевтическими свойствами, также называемых лекарственными грибами. К наиболее широко используемым функциональным грибам относятся рейши, чага, львиная грива, кордицепс. Многие из них веками использовались в традиционной китайской и аюрведической медицине, и теперь исследования начинают демонстрировать механизмы, с помощью которых эти невероятные грибы приносят свои плоды.
Одним из самых мощных преимуществ функциональных грибов является их способность модулировать иммунную систему.
«Функциональные грибы являются адаптогенами, что означает, что они помогают привести организм в состояние баланса, регулируя уровень кортизола для повышения устойчивости к стрессу. Это качество гармонии и баланса распространяется на их влияние на иммунную систему. Грибы, такие как рейши и чага, считаются «иммуномодуляторами», а это означает, что они могут как укрепить вялую иммунную систему, так и ослабить чрезмерно функционирующую. Это важно, так как это означает, что они способны уменьшать чрезмерное воспаление, подавляя иммунную систему в этой области, одновременно усиливая иммунный ответ на бактерии, вирусы и раковые клетки», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Как они это делают?
Из всех активных компонентов функциональных грибов бета-глюканы являются одними из самых заметных. Одна из их основных функций — модулировать иммунную систему, стимулируя или успокаивая ее там, где это необходимо.
Бета-глюканы также являются пребиотиками, что означает, что они питают полезные бактерии в кишечнике. Здоровье микробиома кишечника тесно связано со здоровьем иммунной системы, поэтому поддержка полезных бактерий в кишечнике может напрямую улучшить иммунную функцию.
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