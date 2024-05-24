Кардиолог Ашихмин посоветовал в преддверии жары узнать о симптомах теплового удара
Кардиолог Ярослав Ашихмин: людям с гипертонией нужно быть особенно внимательными к своему самочувствию в жару.
Кардиолог Ашихмин высказал мнение о том, что перед наступлением жаркого лета следует посетить терапевта. Риски обезвоживания и теплового удара в жару резко повышаются, и при имеющихся проблемах с сосудами и давлением это может особенно сильно повлиять на организм, спровоцировать нежелательные реакции. Ашимхин обратил внимание на то, что жаркая погода может значительно ухудшать самочувствие гипертоников.
Врач отметил, что людям с повышенным давлением в жару может понадобиться особый режим приема лекарств.
«При наличии повышенного давления особенно важно подобрать схему для его контроля, подходящую в жаркую погоду. В связи с расширением сосудов в жару препараты для снижения давления могут действовать сильнее, но самостоятельно менять схему терапии нельзя, так как отмена ряда средств может привести к развитию гипертонического криза», - поделился Ярослав Ашихмин с «Газетой.Ru».
Кардиолог посоветовал в преддверии жары узнать о симптомах теплового удара. Вызванное им состояние может оказаться тяжелым, потребовать медицинской помощи.
Тепловой удар возникает, когда человек подвергается длительному воздействию температуры воздуха выше физиологической температуры тела, особенно в условиях высокой влажности и плохого проветривания.
Его симптомы:
- Учащенное сердцебиение.
- Учащенное дыхание.
- Мышечная слабость и спазмы.
- Повышение температуры тела при отсутствии пота.
- Слабость.
- Головная боль.
- Головокружение.
- Тошнота и рвота.
- Потеря сознания.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ежедневные привычки оказывают губительное воздействие на сердце.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ярослав Ашихмин
Здоровье
кардиолог, терапевт
Оставить комментарий