Кардиолог Ашихмин посоветовал в преддверии жары узнать о симптомах теплового удара

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плохое самочувствие

Кардиолог Ярослав Ашихмин: людям с гипертонией нужно быть особенно внимательными к своему самочувствию в жару.

Кардиолог Ашихмин высказал мнение о том, что перед наступлением жаркого лета следует посетить терапевта. Риски обезвоживания и теплового удара в жару резко повышаются, и при имеющихся проблемах с сосудами и давлением это может особенно сильно повлиять на организм, спровоцировать нежелательные реакции. Ашимхин обратил внимание на то, что жаркая погода может значительно ухудшать самочувствие гипертоников.

Врач отметил, что людям с повышенным давлением в жару может понадобиться особый режим приема лекарств.

«При наличии повышенного давления особенно важно подобрать схему для его контроля, подходящую в жаркую погоду. В связи с расширением сосудов в жару препараты для снижения давления могут действовать сильнее, но самостоятельно менять схему терапии нельзя, так как отмена ряда средств может привести к развитию гипертонического криза», - поделился Ярослав Ашихмин с «Газетой.Ru».

Кардиолог посоветовал в преддверии жары узнать о симптомах теплового удара. Вызванное им состояние может оказаться тяжелым, потребовать медицинской помощи.
 
Тепловой удар возникает, когда человек подвергается длительному воздействию температуры воздуха выше физиологической температуры тела, особенно в условиях высокой влажности и плохого проветривания.

Его симптомы:
  • Учащенное сердцебиение.
  • Учащенное дыхание.
  • Мышечная слабость и спазмы.
  • Повышение температуры тела при отсутствии пота.
  • Слабость.
  • Головная боль.
  • Головокружение.
  • Тошнота и рвота.
  • Потеря сознания.
Врач порекомендовал не находиться на улице в «горячие» часы, даже в тени. Кроме того, следует пользоваться солнцезащитными средствами.

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Ярослав Ашихмин
Ярослав Ашихмин
Здоровье
кардиолог, терапевт
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Теги : жаркая погода, советы врачей, Ярослав Ашихмин