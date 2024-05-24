Кардиолог Ашихмин посоветовал в преддверии жары узнать о симптомах теплового удара

«При наличии повышенного давления особенно важно подобрать схему для его контроля, подходящую в жаркую погоду. В связи с расширением сосудов в жару препараты для снижения давления могут действовать сильнее, но самостоятельно менять схему терапии нельзя, так как отмена ряда средств может привести к развитию гипертонического криза», - поделился Ярослав Ашихмин с « Газетой.Ru ».

Учащенное сердцебиение.

Учащенное дыхание.

Мышечная слабость и спазмы.

Повышение температуры тела при отсутствии пота.

Слабость.

Головная боль.

Головокружение.

Тошнота и рвота.

Потеря сознания.

Кардиолог Ашихмин высказал мнение о том, что перед наступлением жаркого лета следует посетить терапевта. Риски обезвоживания и теплового удара в жару резко повышаются, и при имеющихся проблемах с сосудами и давлением это может особенно сильно повлиять на организм, спровоцировать нежелательные реакции. Ашимхин обратил внимание на то, что жаркая погода может значительно ухудшать самочувствие гипертоников.Врач отметил, что людям с повышенным давлением в жару может понадобиться особый режим приема лекарств.Кардиолог посоветовал в преддверии жары узнать о симптомах теплового удара. Вызванное им состояние может оказаться тяжелым, потребовать медицинской помощи.Тепловой удар возникает, когда человек подвергается длительному воздействию температуры воздуха выше физиологической температуры тела, особенно в условиях высокой влажности и плохого проветривания.Его симптомы:Врач порекомендовал не находиться на улице в «горячие» часы, даже в тени. Кроме того, следует пользоваться солнцезащитными средствами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ежедневные привычки оказывают губительное воздействие на сердце.

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