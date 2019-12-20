Доказано: кофе помогает от запоров
Почему от кофе иногда хочется в туалет? Дать точный ответ не могли дать даже врачи. Однако сейчас появились первые результаты, готовые объяснить причину этого явления. Согласно исследованию, кофе можно использовать в качестве естественного слабительного средства для пациентов, страдающих от запоров. Полученные результаты были опубликованы в журнале Gastroenterology.
Более ранние исследования показали, что кофеин в кофе способствует дефекации. Но, кажется, другое исследование это опровергло.
Новые данныеДанные гастроэнтерологического исследования, которое было представлено на "Неделе пищеварительных заболеваний 2019 года", показали, что кофе стимулирует движения кишечника из-за изменений в кишечной флоре (кишечный микробиом) и увеличения движения кишечника.
Чтобы это подтвердить, ученые в течение трех дней кормили мышей кофе с кофеином и кофе без кофеина.
РезультатыВ течение всего периода исследования ученые отмечали, что тонкая кишка грызунов показала улучшение сокращений независимо от содержания кофеина в потребляемом кофе. Они утверждают, что кишечный микробиом может также играть роль в движении пищи по кишечнику, стимулируемых кофе.
Чтобы определить, как кофе влияет на бактерии в кишечнике испытуемых, ученые смешали крысиный кал и кофе в чашке Петри. Они обнаружили, что их объединение уменьшило количество бактерий. Кроме того, чем больше кофе в чашке Петри (независимо от того, был ли в напитке кофеин), тем меньше микробов присутствовало. После трехдневного исследования, ученые сообщили, что количество бактерий в фекалиях уменьшилось.
Выводы
"Необходимы дальнейшие исследования, чтобы установить, может ли кофе избавить кишечник от хороших или вредных бактерий. Но в то время как исследования о влиянии кофе на движение кишечника продолжаются, это исследование показывает, что кофе стимулирует движение кишечника из-за изменений в кишечной флоре человека", - пишет издание Health.News.
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