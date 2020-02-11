6 мифов о рассеянном склерозе

Рассеянный склероз — болезнь аутоиммунного характера. С заболеванием связано немало заблуждений. Самые распространённые из них корреспондент MedikForum.ru развеет в данном материале.

Рассеянный склероз смертельно опасен





Склероз действительно может быть опасен и довести до летального исхода, но это крайне редкие случаи, когда речь идёт о серьёзнейших поражениях центральной нервной системы. Сейчас существуют лекарства, способные значительно улучшить жизнь и состояние заболевших. Единственный момент — симптомы болезни часто проявляются на поздних стадиях, когда повреждено много нервных волокон. И в таком случае тоже реально замедлить течение болезни, улучшить состояние пациента.





Человек с рассеянным склерозом обречён быть неподвижным





Заболевший, считается, вынужден всегда передвигаться в инвалидной коляске, оказывается беспомощным. Вовремя распознанная болезнь и своевременное качественное лечение уберегут от подобных мер. Во многом это определяется индивидуальными особенностями организма, течения заболевания. Большинство пациентов остаются в состоянии передвигаться самостоятельно, обслуживать себя, жить обычной жизнью.





Рассеянный склероз возникает только в старости





На деле болезнь возникает в промежутке между 10 и 50 годами. Девочек, страдающих от рассеянного склероза, больше, а в старшем возрасте количество мужчин и женщин одинаково. Слабый пол страдает от рассеянного склероза на 1,5-2 года раньше, чем сверстники-мужчины. Но у представителей сильного пола недуг проявляется сильнее.





Известно, что риск заболеть выше для живущих в северной части планеты. Меньше всего регистрируется случаев рассеянного склероза в Африке, Южной Америке и Австралии, то есть в южном климате. В Китае и Японии такое заболевание тоже практически не встретить.





Рассеянный склероз — противопоказание беременности





Можно выносить здорового малыша при рассеянно склерозе. Во время беременности у многих женщина наступает облегчение состояния, а после появления на свет ребёнка может наступить ремиссия. Гарантировать такой исход никто не решится, поэтому девушке перед планированием беременности надо получить консультацию врача.





При рассеянном склерозе нельзя тренироваться





Долгое время считалось, что занятия спортом вредят больным рассеянным склерозом. Исследования доказали, что это миф. Физическая активность должна присутствовать в жизни пациентов в зависимости от их состояния. Очень полезны аэробные нагрузки, пешие прогулки, плавание, прогулки на свежем воздухе.





С рассеянным склерозом не стоит работать





Кто сказал, что рассеянный склероз равен инвалидности, неспособности работать и жить полноценно? Даже при наступлении инвалидности, подтверждённой медицинскими обследования, не всегда является показанием для ухода с работы. Таким сотрудникам по закону в стране обязаны предоставлять условия работы с учётом состояния здоровья. Если человек находится в трудоспособном возрасте, то рассеянный склероз не всегда является причиной бросать работу.