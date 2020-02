При лечении герпеса мужчине заморозили пенис

Житель Италии Марко пришел на телешоу The Sex Clinic с жалобой на генитальный герпес. Незадолго до этого он обнаружил у себя под крайней плотью напугавшее его уплотнение. Врачу Марко признался, что занимался сексом с женщиной без презерватива. Доктор Сара Мулиндва (Sarah Mulindwa) диагностировала генитальный герпес - одну из самых распространенных ЗППП. Она предложила использовать криотерапию или лечение холодом. В ходе процедуры мужчине заморозили бородавку на половом члене жидким азотом, после чего отделили ее от ствола.Процедура проходила довольно болезненно, если судить по гримасам пациента и его крику. После завершения операции врач запретил Марко заниматься сексом в течение двух недель для того, чтобы он не передал болезнь кому-то еще. Мужчина выглядел явно разочарованным тем, сколько боли ему пришлось выдержать, но он нашел в себе силы дать совет представителям сильного пола не заниматься незащищенным сексом.Программа The Sex Clinic не только популярна, но и актуальна для Великобритании, где каждые 70 секунд у какого-то человека диагностируют заболевание, передающееся половым путем (ЗППП). В 2018 году заболевших было почти полмиллиона, что на 5% больше, чем годом ранее. Большинство случаев генитального герпеса вызывается папилломавирусом человека, пишет The Daily Mail . ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ