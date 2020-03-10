Ученые рассказали, как дефицит витаминов может повлиять на психическое здоровье

Доктора уверены, что для психического здоровья недостаточно отсутствия стресса и переживаний. В организме должны присутствовать витамины, минералы и аминокислоты.Судя по результатам исследований, недостаток некоторых витаминов может провоцировать тревожные и депрессивные состояния. Если у человека уже есть психические расстройства, авитаминоз может их усугубить. Вот три витамина, на которые точно стоит обратить внимание.Этот витамин, растворяющийся жирами, оказывает влияние на экспрессию более тысячи генов, с помощью которые регулируется настроение и сон. Кроме этого, витамин D защищает и синтезирует нейронов.Симптомы недостатка витамина D могут включать депрессию, тревожность, раздражительность и усталость.Помимо оказания помощи в формировании нейронов, упомянутых выше, витамин B12 играет роль в регулировании химических веществ, за счет которых мы чувствуем себя счастливыми. Речь идет о серотонине и дофамине. Кроме этого, регулируется с его помощью и норадреналин, стрессовый гормон.Симптомы дефицита витамина B12 могут включать усталость, спутанность мыслей, покалывание в конечностях и одышку.Концентрация витамина B6 примерно в сотню раз выше в мозге, чем в организме в целом, что говорит о его важности для психического здоровья. Его присутствие важно для выработки химических веществ, без которых не может обходиться человеческий мозг. Речь идет о серотонине, дофамине и гамма-аминомасляной кислоте.