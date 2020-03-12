Юным казакам на Ставрополье рассказали о вреде алкоголя и наркотиков
Как стало известно МедикФорум, для воспитанников казачьих военно-патриотических клубов «Сечь» и «Добрыня» Новопавловска Ставропольского края сотрудник полиции, инспектор по делам несовершеннолетних Юрий Починок и благочинный Новопавловского округа отец Владислав провели профилактическую беседу о вреде употребления алкоголя, наркотиков и курения. Мероприятие организовано Новопавловским городским казачьим обществом.
Как сообщили в региональном комитете по делам национальностей и казачества, такие встречи казаки организуют достаточно часто. В современное время необходимо чётко формировать у подрастающего поколения представление о негативном влиянии курения и алкоголя на здоровье и жизнь человека.
Известно, что употребление алкоголя негативно влияет на организм человека, сопровождается отмиранием клеток головного мозга. Привыкание к употреблению алкоголя протекает незаметно, но постепенно человек становится зависимым, теряя всяческий интерес к жизни.
Специалисты заявляют, что безвредной дозировки алкоголя не бывает.
Люди, злоупотребляющие алкоголем, примерно в два с половиной раза от непьющих, страдают сердечнососудистыми заболеваниями.
Особую тревогу у взрослого поколения вызывает факт того, что возраст молодёжи, употребляющей наркотические вещества, с каждым годом всё ниже. Наркотики, независимо от принимаемого количества, наносят непоправимый вред здоровью.
На Ставрополье сотрудник полиции Юрий Починок в доступной форме объяснил ребятам последствия курения, употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ. Особое внимание было уделено вопросу вреда новым увлечениям молодёжи жевательным табаком – снюсом.
Отец Владислав отметил для ребят, что употребление алкоголя, курение являются большим грехом.
Юным казачатам понравилось мероприятие, они активно участвовали в беседе, задавали вопросы, и пообещали вести здоровый образ жизни.
Ранее МедикФорум сообщал, что власти Ставропольского края готовы принять все меры для защиты здоровья жителей.
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