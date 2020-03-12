Юным казакам на Ставрополье рассказали о вреде алкоголя и наркотиков

Специалисты заявляют, что безвредной дозировки алкоголя не бывает.

Как сообщили в региональном комитете по делам национальностей и казачества, такие встречи казаки организуют достаточно часто. В современное время необходимо чётко формировать у подрастающего поколения представление о негативном влиянии курения и алкоголя на здоровье и жизнь человека.Известно, что употребление алкоголя негативно влияет на организм человека, сопровождается отмиранием клеток головного мозга. Привыкание к употреблению алкоголя протекает незаметно, но постепенно человек становится зависимым, теряя всяческий интерес к жизни.Люди, злоупотребляющие алкоголем, примерно в два с половиной раза от непьющих, страдают сердечнососудистыми заболеваниями.Особую тревогу у взрослого поколения вызывает факт того, что возраст молодёжи, употребляющей наркотические вещества, с каждым годом всё ниже. Наркотики, независимо от принимаемого количества, наносят непоправимый вред здоровью.На Ставрополье сотрудник полиции Юрий Починок в доступной форме объяснил ребятам последствия курения, употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ. Особое внимание было уделено вопросу вреда новым увлечениям молодёжи жевательным табаком – снюсом.Отец Владислав отметил для ребят, что употребление алкоголя, курение являются большим грехом.Юным казачатам понравилось мероприятие, они активно участвовали в беседе, задавали вопросы, и пообещали вести здоровый образ жизни.Ранее МедикФорум сообщал, что власти Ставропольского края готовы принять все меры для защиты здоровья жителей.