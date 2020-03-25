Коронавирус: в США умирает первый подросток
В США случилась первая смерть несовершеннолетнего, вызванная новым коронавирусом, что вызывает тревогу. По словам мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти, покойный подросток из Ланкастера (город на севере Лос-Анджелеса), находился в «хорошем состоянии здоровья», прежде чем заразиться вирусом. Власти не предоставили никакой информации о поле и точном возрасте умершего несовершеннолетнего.
Гарсетти и другие официальные лица призвали молодых людей в Калифорнии серьезно отнестись к существующим ограничениям на выезд.
«Это может повлиять и на вас», - сказал Гарсетти о вирусе короны. Коронавирусу "неважен возраст, раса или уровень дохода", - сказала главный санитарный чиновник Лос-Анджелеса Барбара Феррер.Калифорния является одной из наиболее пострадавших от пандемии в Соединенных Штатах. Комендантский час применяется ко всему западному побережью с прошлой недели. В районе Лос-Анджелеса число людей, зараженных короновирусом значительно увеличилось за последние дни. Во вторник там было зарегистрировано 662 подтвержденных случаев заболевания и одиннадцать смертей.
Нью-Йорк - новый центр пандемииВице-президент США Майк Пенс заявил во вторник вечером, что 60% новых случаев коронавируса в США регистрируются в Нью-Йорке. Уровень заражения в мегаполисе восточного побережья составляет один на тысячу человек - примерно в пять-десять раз выше, чем в также сильно пострадавшем штате Вашингтон на западном побережье США. Пенс призвал жителей Нью-Йорка, покинувших город, вести 14-дневный карантин.
«Мы должны рассматривать район Нью-Йорка как зону повышенного риска».
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