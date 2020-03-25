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Коронавирус: в США умирает первый подросток

Коронавирус: в США умирает первый подросток

В США случилась первая смерть несовершеннолетнего, вызванная новым коронавирусом, что вызывает тревогу. По словам мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти, покойный подросток из Ланкастера (город на севере Лос-Анджелеса), находился в «хорошем состоянии здоровья», прежде чем заразиться вирусом. Власти не предоставили никакой информации о поле и точном возрасте умершего несовершеннолетнего.

Гарсетти и другие официальные лица призвали молодых людей в Калифорнии серьезно отнестись к существующим ограничениям на выезд. 
«Это может повлиять и на вас», - сказал Гарсетти о вирусе короны. Коронавирусу  "неважен возраст, раса или уровень дохода", - сказала главный санитарный чиновник Лос-Анджелеса Барбара Феррер.
Калифорния является одной из наиболее пострадавших от пандемии в Соединенных Штатах. Комендантский час применяется ко всему западному побережью с прошлой недели. В районе Лос-Анджелеса число людей, зараженных короновирусом значительно увеличилось за последние дни. Во вторник там было зарегистрировано 662 подтвержденных случаев заболевания и одиннадцать смертей.

Нью-Йорк - новый центр пандемии

Вице-президент США Майк Пенс заявил во вторник вечером, что 60% новых случаев коронавируса в США регистрируются в Нью-Йорке. Уровень заражения в мегаполисе восточного побережья составляет один на тысячу человек - примерно в пять-десять раз выше, чем в также сильно пострадавшем штате Вашингтон на западном побережье США. Пенс призвал жителей Нью-Йорка, покинувших город, вести 14-дневный карантин. 
«Мы должны рассматривать район Нью-Йорка как зону повышенного риска».

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Теги : коронавирус, США
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Доктор Мясников назвал самые эффективные препараты при пандемии коронавируса
Дональд Трамп откроет Америку к Пасхе
Губернатор Нью-Йорка бьет тревогу по поводу «астрономических» цифр коронавируса