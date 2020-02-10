Врач Жаклин Алвилл рассказывает как отказаться от алкоголя, кофеина и сахара
Отказаться от алкоголя сложно, особенно в общительной компании. Воздержаться от рафинированного сахара и кофеина кажется практически невозможным. Эти советы помогут упростить процесс.
Здоровый перерывПерерыв в употреблении алкоголя, сахара и кофеина в течение нескольких дней или недель, следует устраивать время от времени. В повседневной жизни существуют десятки соблазнов, которые скорее вредят организму, чем приносят пользу: сладости в качестве награды после напряженного дня, кофе и энергетические напитки, чтобы оставаться сосредоточенным.
«Многие люди склонны спотыкаться от одной нездоровой вещи к другой», - предупреждает врач Жаклин Алвилл. - Вы сокращаете потребление алкоголя и начинаете есть больше сахара».
Отказаться от алкоголя, кофеина и сахара - будьте стойкимиЧтобы по-настоящему оставаться стойким, не поддаваться искушению со стороны людей, полезно обсудить "проект" с друзьями, семьей, коллегами.
«Друзья и знакомые могут присоединятся - вы никогда не знаете, кто придет на борт», - продолжает врач.
Уменьшить потребление кофеина
«После того, как вы перестанете пить алкоголь, потребление кофеина снизить легче. Без алкоголя и ночных выпивок у тела появляется все больше энергии после пробуждения», - объясняет Жаклин Алвилл.
Сокращение потребления кофеина улучшает здоровье, уменьшая нагрузку на надпочечники и пищеварительную систему.
Отказаться от сахараАлкоголь, кофеин и сахар имеют одинаковое влияние на мозговой центр вознаграждения, стимулируют выделение гормона дофамина. Важно организовать здоровый рацион, который убережет от чрезмерного потребления сахара. Особенно увеличьте потребление овощей.
«Крахмалистые овощи - сладкий картофель, свекла и тыква, поддерживают процесс детоксикации», - добавляет врач Жаклин Алвилл. - Полезные жиры в виде орехов, авокадо, оливкового масла и жирной рыбы должны быть в меню. Они содержат питательные вещества для уменьшения воспаления в сердечно-сосудистой системе, улучшения работы мозга, поддержания сытости, снижения тяги к сахару».
Медикфорум писал об аллергии на алкоголь.
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