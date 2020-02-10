Врач Жаклин Алвилл рассказывает как отказаться от алкоголя, кофеина и сахара

Здоровый перерыв

«Многие люди склонны спотыкаться от одной нездоровой вещи к другой», - предупреждает врач Жаклин Алвилл. - Вы сокращаете потребление алкоголя и начинаете есть больше сахара».

Отказаться от алкоголя, кофеина и сахара - будьте стойкими

«Друзья и знакомые могут присоединятся - вы никогда не знаете, кто придет на борт», - продолжает врач.

Уменьшить потребление кофеина

«После того, как вы перестанете пить алкоголь, потребление кофеина снизить легче. Без алкоголя и ночных выпивок у тела появляется все больше энергии после пробуждения», - объясняет Жаклин Алвилл.

Отказаться от сахара

«Крахмалистые овощи - сладкий картофель, свекла и тыква, поддерживают процесс детоксикации», - добавляет врач Жаклин Алвилл. - Полезные жиры в виде орехов, авокадо, оливкового масла и жирной рыбы должны быть в меню. Они содержат питательные вещества для уменьшения воспаления в сердечно-сосудистой системе, улучшения работы мозга, поддержания сытости, снижения тяги к сахару».