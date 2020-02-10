Врач Жаклин Алвилл рассказывает как отказаться от алкоголя, кофеина и сахара

Врач Жаклин Алвилл рассказывает как отказаться от алкоголя, кофеина и сахара

Отказаться от алкоголя сложно, особенно в общительной компании. Воздержаться от рафинированного сахара и кофеина кажется практически невозможным. Эти советы помогут упростить процесс.

Здоровый перерыв

Перерыв в употреблении алкоголя, сахара и кофеина в течение нескольких дней или недель, следует устраивать время от времени. В повседневной жизни существуют десятки соблазнов, которые скорее вредят организму, чем приносят пользу: сладости в качестве награды после напряженного дня, кофе и энергетические напитки, чтобы оставаться сосредоточенным.
«Многие люди склонны спотыкаться от одной нездоровой вещи к другой», - предупреждает врач Жаклин Алвилл. - Вы сокращаете потребление алкоголя и начинаете есть больше сахара».

Отказаться от алкоголя, кофеина и сахара - будьте стойкими

Чтобы по-настоящему оставаться стойким, не поддаваться искушению со стороны людей, полезно обсудить "проект" с друзьями, семьей, коллегами.
«Друзья и знакомые могут присоединятся - вы никогда не знаете, кто придет на борт», - продолжает врач.

Уменьшить потребление кофеина

«После того, как вы перестанете пить алкоголь, потребление кофеина снизить легче. Без алкоголя и ночных выпивок у тела появляется все больше энергии после пробуждения», - объясняет  Жаклин Алвилл.

Сокращение потребления кофеина улучшает здоровье, уменьшая нагрузку на надпочечники и пищеварительную систему.

Отказаться от сахара

Алкоголь, кофеин и сахар имеют одинаковое влияние на мозговой центр вознаграждения, стимулируют выделение гормона дофамина. Важно организовать здоровый рацион, который убережет от чрезмерного потребления сахара. Особенно увеличьте потребление овощей.
«Крахмалистые овощи - сладкий картофель, свекла и тыква, поддерживают процесс детоксикации», - добавляет врач Жаклин Алвилл. - Полезные жиры в виде орехов, авокадо, оливкового масла и жирной рыбы должны быть в меню. Они содержат питательные вещества для уменьшения воспаления в сердечно-сосудистой системе, улучшения работы мозга, поддержания сытости, снижения тяги к сахару».

Медикфорум писал об аллергии на алкоголь.
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Врач Жаклин Алвилл рассказывает как отказаться от алкоголя, кофеина и сахара