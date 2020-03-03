Ваши друзья делают вас толстым?
Ваш вес зависит не только о вас, но и от друзей, семьи и коллег - так говорят последние исследования.
Хорошо известное исследование 2007 года, проведенное Николасом Кристакисом в Гарвардском университете, и Джеймсом Фаулером из Университета Пенсильвании, обнаружило, что если у вас есть близкий друг, страдающий ожирением, ваши шансы стать таковыми возрастут на 57 процентов, а если супруг страдает ожирением, шансы станут выше на 37 процентов. Хотя причины столь удивительных результатов бывают сложными, данные, подтверждающие тесную связь между друзьями и весом, продолжают накапливаться.
Трейси Манн, основатель Лаборатории здоровья и питания в Университете Миннесоты, провела эксперимент: исследователи собрали трех друзей в комнату и принесли поднос со свежеиспеченным шоколадным печеньем. Двоим из участников заранее сказали, чтобы они не ели печенье. Что сделал третий друг? Отказался. Но вот интересный поворот. После этого друзей поместили в три разные комнаты с тарелкой с печенья на столе, и третий участник упорно не брал печенье. Объяснение Манном этого подражания самоконтролю?
«Люди подчиняются группам, учатся привычкам у других людей».
«Мы ищем людей, похожих на нас, - говорит Анжела Мурад, диетолог-велнесс в программе« Здоровый образ жизни »в клинике Майо. - Мы обнаруживаем, что пациенты действительно борются с социальными действиями, которые включают прием пищи».
Придумайте альтернативные действия или заведите новых друзей
«Если вы обнаружите, что с друзьями вы всегда едите вне дома, - объясняет Мурад, - предлагайте альтернативные способы общения».
Это может означать посещение музея, концерта, прогулку в парке. Если необходимо сесть и поговорить, предложите выпить чай или кофе вместо еды. Полезно завести новых друзей и перенести систему поддержки на людей, стремящихся быть физически активными и питаться правильно.
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