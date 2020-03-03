Ваши друзья делают вас толстым?

«Люди подчиняются группам, учатся привычкам у других людей».

«Мы ищем людей, похожих на нас, - говорит Анжела Мурад, диетолог-велнесс в программе« Здоровый образ жизни »в клинике Майо. - Мы обнаруживаем, что пациенты действительно борются с социальными действиями, которые включают прием пищи».

Придумайте альтернативные действия или заведите новых друзей

«Если вы обнаружите, что с друзьями вы всегда едите вне дома, - объясняет Мурад, - предлагайте альтернативные способы общения».