Досыпание по выходным вредно для сердца

С понедельника по пятницу на работу мы встаем по звонку будильника, а в субботу и воскресенье предпочитаем поспать подольше. Ученые Гарвардской медицинской школы опубликовали в журнале Journal of the American College of Cardiology исследование, показавшее, что нарушение регулярного графика сна является возможным фактором риска болезней сердца. Авторы исследования наблюдали за продолжительностью сна и режимом дня почти 2 000 человек в возрасте от 45 до 84 в течение 7 дней с 2010 по 2013 годы. В 2016 всех обследовали снова.Оказалось, что если у человека смещался режим сна, в среднем, на 90 минут в течении 7 дней, вероятность развития болезней сердца вырастала в два раза. Связь оставалось прочной и с учетом других факторов риска вроде артериального давления и повышенного уровня холестерина. Эксперты комментируют полученные результаты и называют их тревожными, если учесть количество людей, имеющих привычку досыпать по выходным, чтобы компенсировать нехватку сна в будни.Если человек не соблюдает режим дня, это негативно отразится на здоровье. Необходимо ложиться спать и вставать в одно время, ликвидировав нехватку сна в будни и не увеличивая его продолжительность в выходные. Это благотворно воздействует на самые разные аспекты здоровья. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ