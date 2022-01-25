Невидимые споры на вашей подушке могут привести к «кровотечению в легких и астме»

«Постоянное воздействие грибка в постели может быть проблематичным. Он также может попасть в легочные полости, созданные туберкулезом, которым страдает треть населения земного шара, вызывая общее ухудшение здоровья и легочные кровотечения, а также вызывая ряд болезней растений и животных».

Эта грибковая спора может привести к различным проблемам со здоровьем. В исследовании сообщается, что он стал ведущей инфекционной причиной смерти у пациентов с лейкемией и пациентов, перенесших трансплантацию костного мозга.Исследовательская группа изучала как перьевые, так и синтетические подушки, изучая постельное белье на наличие спор.Они выявили несколько тысяч спор грибка на грамм использованной подушки. Таким образом, одна подушка может вместить более миллиона спор. Каждая подушка в исследовании была набита от четырех до 16 различных видов, ноГлавный виновник удобного постельного белья также может вызвать аллергический синусит. Что касается астмы, исследователи поделились, чтоПомимо подушек, Aspergillus fumigatus также находится в воздухе, подвалах, бытовых горшках, компосте, компьютерах и специях. Исследователи пришли к выводу, что пациенты с ослабленным иммунитетом подвергаются наибольшему риску заражения этим типом грибков.Больничные подушки обычно имеют пластиковые чехлы, которые должны снизить риск возникновения проблем,Исследование предполагает, что одним из решений этой проблемы с грибками могут быть инвестиции вРанее Медикфорум писал о симптомах Омикрона.