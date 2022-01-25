Невидимые споры на вашей подушке могут привести к «кровотечению в легких и астме»
Исследования Манчестерского университета показали, что виды, обычно встречающиеся в постельных принадлежностях, «наиболее вероятно вызывают болезни».
Рассматриваемый вид называется Aspergillus fumigatus.
Эта грибковая спора может привести к различным проблемам со здоровьем. В исследовании сообщается, что он стал ведущей инфекционной причиной смерти у пациентов с лейкемией и пациентов, перенесших трансплантацию костного мозга.
«Постоянное воздействие грибка в постели может быть проблематичным. Он также может попасть в легочные полости, созданные туберкулезом, которым страдает треть населения земного шара, вызывая общее ухудшение здоровья и легочные кровотечения, а также вызывая ряд болезней растений и животных».
Исследовательская группа изучала как перьевые, так и синтетические подушки, изучая постельное белье на наличие спор.
Они выявили несколько тысяч спор грибка на грамм использованной подушки. Таким образом, одна подушка может вместить более миллиона спор. Каждая подушка в исследовании была набита от четырех до 16 различных видов, но синтетические подушки оказались худшими.
Главный виновник удобного постельного белья также может вызвать аллергический синусит. Что касается астмы, исследователи поделились, что грибы также могут ухудшить это состояние у взрослых.
Помимо подушек, Aspergillus fumigatus также находится в воздухе, подвалах, бытовых горшках, компосте, компьютерах и специях. Исследователи пришли к выводу, что пациенты с ослабленным иммунитетом подвергаются наибольшему риску заражения этим типом грибков.
Больничные подушки обычно имеют пластиковые чехлы, которые должны снизить риск возникновения проблем, ваши собственные подушки могут быть слишком старыми и зараженными грибком.
Исследование предполагает, что одним из решений этой проблемы с грибками могут быть инвестиции в гипоаллергенные подушки.
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The University of Manchester
Здоровье
Один из наиболее значимых британских университетов из числа знаменитых «университетов из красного кирпича».
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