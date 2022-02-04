Польза витамина D: вот как "солнечный" витамин влияет на риск рака

«Исследования показывают, что женщины с низким уровнем витамина D имеют более высокий риск развития рака молочной железы», — сообщает Breastcancer. Витамин D может играть роль в контроле нормального роста клеток молочной железы и может остановить рост клеток рака молочной железы. Два самых надежных способа повысить уровень витамина D: больше подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и принимать добавки с витамином D3. Употребление в пищу продуктов, богатых витамином D, может помочь, но менее эффективно».

Несколько десятилетий назад ученые заметили, что люди, живущие в более солнечных частях мира, имеют более низкие показатели заболеваемости раком и меньше смертей от этого заболевания, чем другие. После многих лет исследований до сих пор нет определенного ответа о том, может ли он предотвратить рак или играть роль в его лечении.Однако некоторые данные свидетельствуют о том, что уУченые провели различные исследования роли витамина D вХотя результаты не полностью совпадают, ряд исследований показал, что более высокие уровни витамина D связаны с более низкой вероятностью заболевания.В исследованиях раковых клеток и опухолей у мышей было обнаружено, что витамин D обладает несколькими видами активности, которые могут замедлять или предотвращать развитие рака, включая стимулирование клеточной дифференцировки,Ранее Медикфорум писал о признаках больного сердца.