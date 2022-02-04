Польза витамина D: вот как "солнечный" витамин влияет на риск рака
Витамин D, известный как «солнечный» витамин, помогает при множестве заболеваний, включая его способность снижать риск развития рака. Как?
Несколько десятилетий назад ученые заметили, что люди, живущие в более солнечных частях мира, имеют более низкие показатели заболеваемости раком и меньше смертей от этого заболевания, чем другие. После многих лет исследований до сих пор нет определенного ответа о том, может ли он предотвратить рак или играть роль в его лечении.
Однако некоторые данные свидетельствуют о том, что усилия по улучшению содержания витамина D в организме могут снизить заболеваемость раком и смертность с небольшими побочными эффектами или без них. Ученые провели различные исследования роли витамина D в колоректальном раке.
Хотя результаты не полностью совпадают, ряд исследований показал, что более высокие уровни витамина D связаны с более низкой вероятностью заболевания.
В исследованиях раковых клеток и опухолей у мышей было обнаружено, что витамин D обладает несколькими видами активности, которые могут замедлять или предотвращать развитие рака, включая стимулирование клеточной дифференцировки, уменьшение роста раковых клеток, стимуляцию гибели клеток и уменьшение образования кровеносных сосудов опухоли.
«Исследования показывают, что женщины с низким уровнем витамина D имеют более высокий риск развития рака молочной железы», — сообщает Breastcancer. Витамин D может играть роль в контроле нормального роста клеток молочной железы и может остановить рост клеток рака молочной железы. Два самых надежных способа повысить уровень витамина D: больше подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и принимать добавки с витамином D3. Употребление в пищу продуктов, богатых витамином D, может помочь, но менее эффективно».
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Breastcancer
Здоровье
Некоммерческая организация, основанная в 2000 году онкологом молочной железы Марисой С. Вайс, доктором медицинских наук.
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