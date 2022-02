Четыре преимущества для здоровья, чтобы завести собаку прямо сейчас

Потеря веса

«Владельцы собак физически более активны», - рассказывает Лоррейн Родс, биолог-эколог из компании Dogtopia.

Улучшение здоровья сердца

Снижение аллергичности

Меньше посещений врача

Собака — одно из самых популярных домашних животных в мире. И кроме позитивных эмоций эти животные могут дарить своим владельцам и здоровье. В недавнем исследовании, представленном в журнале Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, было показано, что владение собакой на 24 % снижает риск смерти от любой причины.Исследователи сообщили, что у людей, переживших сердечный приступ, которые живут с собакой-компаньоном, риск смерти на 33 % ниже, чем у их сверстников без собак. Заводя собаку, вы получаете целый ряд преимуществ. Вот только несколько из них.Одно исследование показало, что люди, которые выгуливали собаку по 20 минут в день пять дней в неделю, теряли в среднем семь килограмм в течение года. Другие исследования показывают, что владельцы, выгуливающие своих собак, гораздо чаще достигают рекомендуемого уровня физической активности.Употребление овсянки и прием статинов — не единственный способ снизить уровень холестерина. Собака помогает и с этим. Американская кардиологическая ассоциация (AHA) отмечает, что в ряде исследований изучалась взаимосвязь между владением собакой и сердечно-сосудистыми заболеваниями, и питомцы смогли снизить риски.У вас есть дети, подумайте о том, чтобы завести собаку. Исследование, опубликованное в 2018 году в журнале PLOS One, показало, что наличие домашних животных в доме в течение первого года жизни ребенка может защитить его от развития аллергии и астмы.Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Personality and Social Psychology, владение собакой поможет сэкономить на врачах. Калифорнийские ученые наблюдали за 1 000 пациентов и обнаружили, что те, у кого были домашние животные, в среднем посещали врача 8,42 раза в год по сравнению с 9,49 посещениями у людей без домашних животных.Владельцы собак посещали своих врачей еще меньше раз, в среднем 8,20 посещения. Аналогичные исследования, проведенные в других странах, также показали, что владельцы домашних животных реже обращаются к врачу, чем лица без животных.