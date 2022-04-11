Бессонные ночи могут привести к набору килограммов

«Укороченный сон даже у молодых здоровых худощавых людей связан с увеличением потребления калорий, очень небольшим увеличением веса и значительным увеличением жира в области живота. Недостаточный сон, по-видимому, перенаправляет жир в более опасные висцеральные отделы. Эти результаты указывают на то, что недостаточный сон является причиной эпидемий ожирения, сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний».

И это влияет на всех, независимо от возраста, здоровья или размера, говорится в исследовании. Отсутствие сна добавило жира вокруг желудков, поскольку люди ели больше. Опасный внутренний висцеральный жир вырабатывает гормоны и химические вещества, наносящие вред органам и повышающие риск диабета и сердечных заболеваний. Более трети взрослых регулярно не высыпаются, отчасти из-за сменной работы и использования смарт-устройств до поздней ночи.Но восполнение утраченного сна не избавило от накопленного вредного жира. Ученые обнаружили, чтоСокращение времени сна привело к увеличению площади абдоминального жира на 9% и увеличению абдоминального висцерального жира на 11%.В исследовании сравнивались те, кто тренировался ночью девять часов, с теми, кто тренировался всего четыре часа. Вторая группа потребляла более 300 дополнительных калорий в день, при этом жира было примерно на 17 процентов больше. Повышение потребления было самым высоким в первые дни бессонницы.в Рочестере, штат Миннесота, сказал:Ранее Медикфорум писал о 10 признаках рака.