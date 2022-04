Ученые рассказали, у каких подростков риск ожирения выше на 45 %

«Есть достаточно научных доказательств отрицательной роли ультра-обработанных продуктов в пандемии ожирения среди взрослых. Что касается подростков, мы уже обнаружили, что потребление этих продуктов приводит к негативным последствиям для здоровья, включая ожирение», — рассказывает Даниэла Нери, первый автор статьи, сотрудница Центра эпидемиологических исследований в области питания и здоровья.

Ученые из Университета Сан-Паулу провели исследование, используя данные о 3 587 подростках в возрасте 12–19 лет и рассчитали влияние потребления ультра-обработанных продуктов на риск ожирения.Они разделили участников исследования на три группы в зависимости от количества потребляемых ультра-обработанных продуктов. Когда они сравнили людей с самым высоким уровнем (в среднем 64 % от общего рациона) с теми, у кого был самый низкий уровень (18,5 %), они обнаружили, что первые на 45 % чаще страдают ожирением, а на 52 % чаще абдоминальным ожирением. При этом висцеральное ожирение встречалось на 63 % чаще. Данный тип ожирения коррелирует с развитием гипертонии, ишемической болезни сердца, диабета 2 типа, дислипидемии (высокий уровень холестерина) и повышенным риском смерти. Свои результаты ученые представили в Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.Ранее ученые назвали простой способ работы с детскими травмами для женщин.