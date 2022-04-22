Симптомы деменции: личность часто меняется — отличается от своего «старого я»
На средних и поздних стадиях большинства типов деменции человек может начать вести себя по-другому. Поведенческие симптомы, такие как капризность, апатия, изменения личности, антиобщественное поведение и трудности с речью, могут быть частью болезни.
«Поведение и личность часто меняются при деменции. Люди с деменцией часто ведут себя совершенно иначе, чем их «прежнее я», и семьям и друзьям может быть трудно справиться с этими изменениями», - сообщает Dementia UK.
Поведение меняется по многим причинам, хотя обычно это происходит из-за того, что человек теряет нейроны в частях мозга.
«Например, лобные доли — это область мозга прямо за глазами, которая контролирует нашу способность сосредотачиваться, концентрировать внимание, быть мотивированным и другие аспекты личности. Поэтому, когда клетки в лобных долях мозга потеряны, люди менее способны планировать и оставаться сосредоточенными. Они часто менее мотивированы и становятся более пассивными. Лобные доли также контролируют наши импульсы. Кто-то с дефицитом лобных долей может вести себя грубо или бесчувственно».
Это также объясняет, что симптомы слабоумия часто вызывают чувство незащищенности. Например, потеря памяти может привести к беспокойству о том, что вы забудете о встрече, в то время как зрительно-пространственные проблемы могут заставить людей чувствовать себя потерянными или дезориентированными, даже когда они находятся в знакомом месте.
Имея меньшую способность справляться со стрессом, люди с деменцией часто становятся зависимыми от своего опекуна, который помогает им управлять своими эмоциями.
Попечитель может стать для человека «якорем» или человеком, которому он доверяет и который помогает ему чувствовать себя в безопасности.
«Человек с деменцией может следовать или «следовать» за опекуном, куда бы он ни пошел, звонить опекуну несколько раз в день по телефону или задавать повторяющиеся вопросы снова и снова».
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Dementia UK
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Благотворительная организация, которая предоставляет помощь людям, страдающим деменцией, и их семьям.
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