Симптомы деменции: личность часто меняется — отличается от своего «старого я»

«Поведение и личность часто меняются при деменции. Люди с деменцией часто ведут себя совершенно иначе, чем их «прежнее я», и семьям и друзьям может быть трудно справиться с этими изменениями», - сообщает Dementia UK.

«Например, лобные доли — это область мозга прямо за глазами, которая контролирует нашу способность сосредотачиваться, концентрировать внимание, быть мотивированным и другие аспекты личности. Поэтому, когда клетки в лобных долях мозга потеряны, люди менее способны планировать и оставаться сосредоточенными. Они часто менее мотивированы и становятся более пассивными. Лобные доли также контролируют наши импульсы. Кто-то с дефицитом лобных долей может вести себя грубо или бесчувственно».

«Человек с деменцией может следовать или «следовать» за опекуном, куда бы он ни пошел, звонить опекуну несколько раз в день по телефону или задавать повторяющиеся вопросы снова и снова».